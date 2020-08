Pour Crutchlow, Honda ne va pas changer de philosophie

L'absence de Marc Márquez place le clan HRC dans une situation inédite, la star espagnole n'ayant encore jamais manqué de course depuis son arrivée dans le championnat en 2013. Blessé lors du premier Grand Prix, il a dû renoncer au suivant après avoir été opéré d'une fracture du bras, et il est à nouveau absent cette semaine alors qu'une seconde intervention a dû être pratiquée en début de semaine.

Avec une moto réputée ardue, au guidon de laquelle il a massivement connu le succès alors que les autres pilotes du groupe ont rencontré de plus en plus de difficultés au fil des ans, c'est la stratégie même du constructeur qui est ébranlée. La RC213V est grandement perçue comme la moto d'un seul pilote, ne donnant que peu d'opportunités à ses collègues de compenser son absence par des résultats de premier plan.

Seul pilote actuel du groupe à s'être lui aussi imposé avec cette machine (trois fois entre 2016 et 2018), Cal Crutchlow estime malgré tout que le HRC n'a pas à révolutionner le caractère de la machine. "Ils ne vont pas changer la philosophie [de la moto], j'en suis certain, car la moto est capable de gagner avec Marc et elle l'a été avec moi. Et Taka [Nakagami] a prouvé lors de la dernière course que la moto de 2019 était encore compétitive cette année. Je ne pense pas qu'ils vont changer la philosophie et je ne pense pas qu'ils en aient besoin", assure le pilote anglais.

Crutchlow a pourtant souvent pointé du doigt un avant très critique sur la RC213V, lui-même ayant perdu deux places au championnat en 2019 tout en ayant disputé quatre courses de moins que l'année précédente, où il avait été blessé. "Ce que j'ai demandé au fil des années c'est une moto plus neutre et plus facile à piloter sur l'ensemble d'une saison pour que tous les pilotes puissent être compétitifs, comme on le voit chez les autres constructeurs. On voit que la Honda est beaucoup plus difficile, avec elle on peut tout aussi bien gagner ou être 15e", constate-t-il.

Si Cal Crutchlow quittera le groupe à la fin de la saison, le HRC est en revanche assuré de conserver Marc Márquez pendant encore quatre ans et n'a, selon le pilote anglais, pas l'intention de changer son fusil d'épaule.

"Je ne pense pas qu'ils vont changer la philosophie et je n'en vois pas vraiment le besoin. J'ai toujours été d'accord avec leur philosophie au sens de 'pourquoi changer la moto si elle continue à gagner les championnats avec un pilote ?' − et peu importe lequel. Marc a été incroyable pour eux au fil des années et il a enchaîné les titres, alors pourquoi changer cela ? Si j'étais ingénieur et si j'étais à la place des gens qui travaillent au HRC, je ferais exactement la même chose."

Nakagami aidé par Honda ? "Il a juste très bien piloté"

Le pilote du team LCR, qui se montre régulièrement grinçant à l'égard de son coéquipier Takaaki Nakagami, balaye également l'idée selon laquelle Honda pourrait apporter un soutien plus important au Japonais ou à lui-même en l'absence de la star du groupe. Nakagami a pourtant longuement témoigné pendant le Grand Prix d'Andalousie de l'aide que lui ont apporté Takeo Yokoyama, directeur technique du HRC, et même Alberto Puig, team manager Repsol Honda. Plongé dans les données de Márquez, le Japonais assure avoir connu un déclic, qui explique sa solide performance et sa quatrième place en course.

"Je n'étais pas bien ce week-end-là, Marc n'était pas là et ils se sont concentrés sur Taka", rappelle Crutchlow. "On sait que Taka est un bon pilote, qu'il est très bon à Jerez et il a très bien piloté sur le deuxième Grand Prix. […] Est-ce que ça venait du soutien du HRC ou pas ? Ils le soutiennent quoi qu'il arrive, toutes les semaines. Ils nous soutiennent tous. On regarde les données tous les week-ends, on voit les ingénieurs aussi longtemps que possible, alors je ne crois pas qu'il ait soudain reçu un soutien supplémentaire de la part du HRC."

"Ils soutiennent les quatre pilotes autant que possible. Je ne pense pas que quiconque reçoive plus d'attention. On a notre team pour cela, on a aussi le staff du HRC pour cela et ils le font vraiment très bien. Pour être honnête, je pense juste qu'il a très bien piloté", ajoute Crutchlow.

Bien qu'il se murmure que le #93 pourrait ne faire son retour qu'en septembre après avoir manqué cinq des 14 manches de ce court championnat, Crutchlow n'imagine aucun changement d'approche. "J'ai toujours reçu un très bon soutien de la part de Honda et ça ne s'arrête pas ou ne commence pas parce que Marc est là ou pas. Au final, ça ne fait aucune différence pour moi, dans ma position, en ce qui concerne l'aide que je reçois", pressent-il. "Ma moto est toujours capable de faire ce que la moto de Marc est capable de faire. Je pense donc que le soutien sera le même et qu'ils vont nous soutenir autant que possible."