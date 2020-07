Crutchlow et Honda : "Toutes les bonnes choses ont une fin"

La situation de Cal Crutchlow avance vite, au point que le pilote confirme lui-même être intéressé à l'idée de rejoindre Aprilia en 2021. Victime présumée du jeu de dominos du clan Honda, qui devrait placer Álex Márquez chez LCR, le Britannique sait qu'il a le soutien du promoteur du championnat, Carmelo Ezpeleta ayant assuré qu'il l'aiderait à garder une place en MotoGP. Or, les guidons potentiels sont si rares que remplacer Andrea Iannone chez Aprilia est vite devenu l'option la plus plausible.

Engagé chez LCR depuis six ans, Cal Crutchlow est toutefois sous contrat direct avec Honda et il prend une part active au développement de la RC213V. Lui qui a précédemment couru durant trois ans sur la Yamaha satellite du team Tech3, puis brièvement au sein de l'équipe officielle Ducati, semble désormais prêt à tourner la page du HRC pour se lancer dans un nouveau programme.

"Le temps que j'ai passé chez Honda a été formidable et nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, mais toutes les bonnes choses ont une fin à un moment donné", déclare Cal Crutchlow à Bikesportnews. "J'ai obtenu 19 podiums avec Lucio [Cecchinello] et son équipe, mais il a maintenant autre chose au programme."

Le transfert d'Álex Márquez de Repsol à LCR, conséquence du recrutement de Pol Espargaró dans l'équipe officielle, ferme vraisemblablement la porte à Crutchlow puisque le soutien financier d'Idemitsu, l'un des principaux sponsors de l'équipe de Lucio Cecchinello, dépend directement de la présence de Takaaki Nakagami. "Si aucun accord n'est conclu avec Taka, alors je pourrais peut-être rester, mais je pense que les chances que cela se fasse sont minces", concède l'Anglais.

Désireux de poursuivre sa carrière, après avoir un temps évoqué la tentation de prendre sa retraite, Cal Crutchlow se tournerait donc vers Aprilia, où une place reste vacante dans l'attente de connaître le sort d'Andrea Iannone. Si le constructeur italien n'attend finalement pas la réponse du TAS, la candidature de l'Anglais sera assurément attractive, au vu de sa riche expérience et notamment dans le développement. Pour Crutchlow, les autres options sont minces, puisque le seul autre guidon officiel à pourvoir potentiellement est celui que négocie Andrea Dovizioso avec Ducati et pour lequel l'accord tarde.

"Honnêtement, je ne me sens pas mal par rapport à ça", assure l'Anglais en évoquant l'hypothèse qu'il quitte Honda. "Je veux que ce que je fais soit fun parce que ce n'est pas une question d'argent, et développer la RS-GP avec Aleix [Espargaró] pourrait être très fun. Je vois cela comme une opportunité d'essayer d'obtenir des podiums avec tous les constructeurs pour lesquels j'ai roulé en MotoGP et je suis très déterminé à aider au développement de la moto en m'impliquant fortement dans le projet. Je suis sûr que je peux le faire."

Quant à l'idée de raccrocher, Crutchlow semble regretter de l'avoir ouvertement évoquée : "Je crois que je l'ai mentionné une fois et tout à coup, c'était fait, je prenais ma retraite. Heureusement, les constructeurs ne l'ont pas vu de cet œil et j'ai aussi la chance d'avoir une bonne relation avec Carmelo Ezpeleta."