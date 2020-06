Crutchlow convaincu que Miller a "le talent pour battre Márquez"

Très lié à Jack Miller, Cal Crutchlow applaudit des deux mains son recrutement par l'équipe officielle Ducati pour la saison prochaine, une équipe qu'il a pourtant lui-même quittée au bout d'un an seulement en 2014. Mais si l'Anglais juge favorablement cette promotion de son comparse, c'est aussi et surtout car il voit en lui le renouveau possible d'un championnat aujourd'hui dominé par Marc Márquez.

En remportant six titres en sept ans de MotoGP, l'Espagnol n'a laissé que peu de place à la concurrence, or un certain changement générationnel semble à présent devoir s'opérer avec l'émergence de plusieurs jeunes loups que Yamaha et Suzuki ont tour à tour recrutés : Viñales et Quartararo d'un côté, Rins et Mir de l'autre, soit deux binômes cumulant chacun 46 ans à peine. Ducati manquait jusqu'à présent d'un pilote aussi jeune pour envisager la relève et Miller, 25 ans, pourrait bien être le nouveau pari d'avenir du constructeur italien.

"Jack est l'un de ceux, ici, qui ont le talent pour battre Marc sur une saison", estime Cal Crutchlow, interrogé lors d'une interview Facebook pour l'Australian Motorcycle Grand Prix. "Il a clairement du talent sur une moto, et je crois qu'il en a tout autant que quiconque dans ce championnat. Je le vois comme celui qui peut passer au niveau supérieur et relever le défi d'affronter Marc ces prochaines années."

"Il est le bon pilote pour le faire, je crois, et je pense qu'il peut y arriver quand j'aurai arrêté et que je vais le guider. Mais ça dépend de lui, s'il veut que je le fasse pour lui ou pas !" sourit le pilote anglais.

Un choix logique selon Zarco

La place attribuée à Jack Miller ne manquait pas de prétendants, à commencer par les autres pilotes du programme Ducati. Tout juste arrivé dans la famille, Johann Zarco a accepté un guidon dans le team Avintia mais sans jamais cacher ses ambitions et sa volonté de rejoindre l'équipe factory dès qu'il aurait trouvé ses marques avec la Desmosedici. Seulement, la crise engendrée par le coronavirus n'a pas facilité la tâche du Français jusqu'à présent, ses débuts en compétitions avec la Ducati étant retardés jusqu'en juillet, avec un premier Grand Prix espéré quatre mois et demi après le coup d'envoi initialement prévu.

"C'est un transfert logique car il est chez Pramac depuis longtemps et l'année dernière il est monté sur le podium", a commenté Zarco mercredi, alors qu'il reprenait la piste à Barcelone. Pour lui, il n'y a rien de nouveau pour le moment : "Je suis dans une situation très différente. J'ai une grande confiance avec cette moto, mais j'ai besoin de faire des courses pour montrer ce que je suis capable de faire. Je ne peux pas signer de contrat si je ne peux pas d'abord courir."

Même sans courses, les places deviennent déjà chères sur le plateau 2021, car au vu des pions déjà avancés il pourrait ne rester potentiellement qu'un guidon à attribuer parmi les équipes factory, celui qui est actuellement confié à Álex Márquez chez Honda. Dans le clan Ducati, Andrea Dovizioso est le premier choix logique pour être associé à Jack Miller au sein de l'équipe factory, alors qu'un binôme Bagnaia-Martín est en passe d'être officialisé chez Pramac. Chez Avintia, Tito Rabat a quant à lui déjà son contrat.

Avec Germán Garcia Casanova