Crutchlow doit être opéré pour une fracture du poignet

Le mauvais week-end de Honda ne s'est pas arrêté à la chute de Marc Márquez, blessé et contraint de rejoindre Barcelone pour y être opéré. Cal Crutchlow aussi va prendre la direction d'une salle opératoire, car une nouvelle blessure a été décelée à la suite de la lourde chute dont il a été victime ce matin au warm-up.

Le pilote anglais, qui s'était rendu à l'hôpital ce matin après avoir perdu l'avant de sa Honda au virage 8, souffrait d'une commotion cérébrale et d'un traumatisme du cou selon le bilan qui avait été transmis à la mi-journée, accompagnant l'annonce de son absence pour la course.

Le scanner passé à l'hôpital était toutefois négatif, et Lucio Cecchinello s'était voulu rassurant. "Il doit simplement observer huit heures de repos", avait indiqué le team manager LCR au site officiel du MotoGP avant le départ de la course. "Le Dr Charte l'examinera demain et ensuite il n'y aura plus qu'à signer pour le laisser participer au prochain Grand Prix, à partir de vendredi."

Quelques heures plus tard, c'est la douche froide. Retourné à l'hôpital après la course pour des douleurs prenant de l'ampleur dans le poignet gauche, Crutchlow a passé un nouveau scanner, qui a montré une petite fracture du scaphoïde gauche. Il doit rejoindre Barcelone pour y être opéré par arthroscopie, afin que la fracture soit fixée à l'aide d'une vis.

"Malheureusement, ce matin, dans le dernier tour du warm-up, je suis tombé en entrant dans le virage 8. L'avant de la moto semble avoir glissé quand j'ai freiné sur le vibreur et je n'ai pas pu éviter la chute", explique Cal Crutchlow. "Ce qui devait être un accident normal a pris une proportion plus importante quand je suis arrivé au plus profond du bac à gravier et que j'ai commencé à faire des roulés-boulés, en tapant plusieurs fois la tête et en particulier le visage. J'étais un peu étourdi après l'accident, et j'avais un peu mal partout, surtout aux mains."

"Après avoir été évalué au centre médical, on m'a envoyé passer un scanner de la tête et du cou et tout est revenu OK. Mais compte tenu des ecchymoses que j'avais au visage, le Dr Charte a estimé que j'avais de toute façon besoin de huit heures de repos, ce qui, je pense, était la bonne décision. Quand je suis revenu au circuit, j'ai commencé à ressentir une douleur dans le poignet gauche. Je suis allé passer un autre scanner du scaphoïde, qui semble avoir été cassé dans l'accident."

À l'heure actuelle, sa participation au Grand Prix d'Andalousie, dès le week-end prochain, n'est pas exclue. Celle-ci sera évaluée par les médecins après l'intervention. Le pilote, lui, espère en être : "Le Dr Mir va m'opérer au poignet à Barcelone mardi matin, je reviendrai sur le circuit, et j'espère en piste, vendredi."

Marc Márquez, lui-même blessé pendant la course, doit être opéré mardi pour une fracture de l'humérus. On ignore pour le moment quels seront ses délais de récupération et s'il sera ou non en mesure de faire un retour miraculeux dès le week-end prochain, pour le Grand Prix d'Andalousie.

Autre pilote blessé ce week-end, Álex Rins a dû déclarer forfait principalement à cause des fortes douleurs que lui cause une épaule luxée et touchée à la fois au niveau des ligaments et des muscles, mais aussi une fracture sur la tête de l'humérus. Aucune opération n'a été évoquée dans le cas du pilote Suzuki.