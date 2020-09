Crutchlow prêt à reprendre la piste malgré une énième blessure

Cal Crutchlow a reçu le feu vert des médecins pour reprendre la piste vendredi à l'occasion des premiers essais libres du Grand Prix de Catalogne. Le pilote anglais a manqué les deux manches de Misano à cause de complications nées d'une opération pour un arm-pump sur son avant-bras droit. La très large cicatrice qui barre son bras a pris un aspect inquiétant lorsqu'il s'est présenté en Italie pour le Grand Prix de Saint-Marin et la grande quantité de liquide devant être drainée chaque jour avait fini par convaincre qu'il valait mieux suivre la voie de la raison et le déclarer inapte.

Depuis, malgré une évolution positive de son bras, Crutchlow a toutefois connu une nouvelle mésaventure, puisque le test de détection du COVID-19 auquel il s'est soumis hier en arrivant sur le circuit de Barcelone s'est terminé par une chute, lorsqu'il a glissé en sortant de la cabine. Résultat, une rupture des ligaments de la cheville gauche !

"J'ai poussé la porte du bureau et elle n'avait aucune résistance. Alors j'ai trébuché et je suis tombé, mais la marche était vraiment très haute et je suis tombé sur ma cheville", raconte le pilote anglais. "J'ai entendu un claquement et j'ai su que c'était un os ou quelque chose comme ça. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher et j'ai compris que les ligaments étaient vraiment abîmés. Je suis retourné à ma voiture et j'ai appelé le Dr Mir, qui m'a dit : 'Tu plaisantes ?' Comme vous pouvez l'imaginer, ils m'ont pris pour un fou."

Amateur des clichés impressionnants sur les réseaux sociaux, Crutchlow n'a pas tardé à partager hier soir des images de sa cheville en piteux état et très enflée. Il a aussi immédiatement vu un médecin de l'équipe du Dr Mir pour recevoir de premiers soins. "Ils m'ont enfoncé une aiguille dans l'articulation et ils ont enlevé le sang, mais ça n'a pas dégonflé. J'ai passé la nuit avec de la glace sur la cheville. Maintenant, elle est toujours enflée et elle est complètement noire, mais elle ne fait même pas un quart de la taille qu'elle faisait hier", décrit-il.

Malgré son état, le pilote LCR sera donc en piste vendredi matin pour tenter de relancer sa saison, lui qui avait déjà été forfait lors du premier Grand Prix, à la suite d'une lourde chute au warm-up et a par la suite couru avec un scaphoïde fraîchement opéré sur le poignet gauche et un bras droit fortement sollicité pour soulager le droite, et les conséquences que l'on connaît sur l'arm-pump que cela a engendré.

Interrogé par les médias cet après-midi, Crutchlow a réfuté les suggestions selon lesquelles cette énième blessure serait le signe d'un corps qui le lâcherait et qui justifierait qu'il mette désormais un terme à sa carrière. "Je ne crois pas en cela. Je crois au travail acharné, à l'implication et à l'effort", souligne le pilote anglais, toujours décidé à rejoindre Aprilia en 2021 si l'équipe italienne ne peut compter sur Andrea Iannone.

"Si vous me dites que mon corps en train de me dire d'arrêter, de prendre ma retraite, blablabla... Je ne vois pas les choses comme ça. Ce que je pense, c'est que l'on récolte ce que l'on sème. Peut-être que la chance n'est pas avec moi pour le moment, mais j'espère qu'elle va bientôt tourner et que je continuerai à être rapide. Mais ce sera comme ce sera, voilà ce que je crois. Si je suis capable d'être compétitif, alors je le serai. Si j'ai la place que je veux l'année prochaine, je l'aurai. Si je ne l'ai pas, eh bien c'est comme ça, c'est la vie."

Avec Lewis Duncan