Crutchlow réclame des efforts à Yamaha avant de prolonger

Cal Crutchlow a fait une apparition en wild-card au GP du Japon, afin d'aider Yamaha dans le développement de sa moto. Il s'agissait d'une rare occasion de voir le pilote d'essais de la marque en piste, ce dont il se plaignait avant même le début du week-end, et l'intéressé juge la situation si mauvaise qu'il n'est pas certain de prolonger dans son rôle la saison prochaine.

"Je ne sais pas encore, il faut en discuter", a commenté l'Anglais. "Ils veulent me faire signer un nouveau contrat sur trois ans. On verra, ça dépendra du programme d'essais parce qu'actuellement il n'est pas suffisant. Cette année, j'ai eu neuf semaines de repos après Sepang, puis j'ai fait trois tests en deux semaines, puis j'ai eu 14 semaines de repos et j'ai à nouveau fait trois tests en deux semaines."

"On ne peut pas faire les choses comme ça, on doit s'assurer que je sois plus régulièrement sur la moto, y compris pour les ingénieurs. C'est comme ça que l'on progresse. J'espère qu'ils vont établir un meilleur programme et je prendrai une décision ensuite."

Crutchlow n'avait plus roulé en course depuis la fin de l'année 2022 et il a perdu l'habitude de rouler avec d'autres pilotes en piste, étant seul lors de la plupart de ses tests. À Motegi, cela l'a un peu troublé. "Il y avait une moto devant moi et c'était comme s'il y en avait six : les yeux et le reste n'étaient pas synchronisés", précisait-il après les premiers essais.

De nombreuses faiblesses

Cette présence au GP du Japon a permis à Cal Crutchlow de constater les faiblesses de la Yamaha dans plusieurs phases critiques : "On a retenu du positif concernant la moto en milieu de courbe mais à l'accélération, on se fait complètement tuer. On doit en tirer les leçons parce que si on peut avoir une bonne accélération, on sera encore plus rapides."

"En ligne droite, il y avait quelque chose avec l'électronique qui coupait vraiment la puissance, je suis passé sur toutes les cartographies pour que ça fonctionne mais ça n'a pas été le cas. Quelque chose était bizarre ou n'allait pas. Je pouvais quand même rouler mais je rattrapais le temps au freinage et en milieu de courbe."

Cal Crutchlow

La Yamaha a souvent été à la peine en ligne droite par le passé mais pouvait faire la différence en courbe, ce qui lui permettait de réaliser de bons tours en qualifications, mais ce n'est plus le cas selon Crutchlow : "Actuellement on ne peut pas faire un chrono. Les tours de qualifications, sur un tour, c'est très dur avec la Yamaha et ça n'a pas changé. Ça ne changera pas avant l'an prochain, peut-être, jusqu'au moment où on pourra améliorer ça."

"Je sens que l'on connaît la direction à prendre, il faut juste voir si Yamaha va suivre cette direction", a-t-il insisté. "Je l'espère parce que beaucoup d'ingénieurs croient aussi que c'est la direction à prendre et j'espère que nous ferons de gros progrès l'an prochain."

Pour l'Anglais, le moteur reste "la principale chose" sur laquelle Yamaha doit apporter des progrès, lui qui insistait dès jeudi sur le fait que le constructeur a "trop mis l'accent sur l'aéro" au cours des derniers mois.

"Il y a trois choses sur lesquelles on doit travailler : le moteur qui est le plus important, puis l'électronique, et l'aérodynamique vient en dernier. En ce moment, on se concentre sur l'aéro et j'ai démontré [vendredi] qu'il y avait beaucoup plus de problèmes avec ce [nouvel ensemble] aéro."

Des pièces inefficaces... mais quand même utiles

Yamaha avait prévu plusieurs expérimentations pour Cal Crutchlow au GP du Japon et sa moto n'était donc pas "normale", mais les pièces apportées avaient pour la plupart déjà été écartées lors de tests, à commencer par ce fameux ensemble aérodynamique. La marque voulait néanmoins poursuivre les essais à Motegi.

"Il y a beaucoup de pièces que j'ai rejetées pendant les tests mais on a besoin de données avec elles. Les autres pilotes ont aussi dit non donc ils ne veulent pas les tester. Il y a certaines pièces que j'ai testées et eux non, comme l'aérodynamique, qui est complètement différente de celle qu'ils avaient à Misano. C'est une évolution et les deux fois où je l'ai testée − une fois ici et l'autre en Aragón −, j'ai dit que je ne l'aimais pas et que je ne voulais pas l'utiliser, mais je l'ai. C'est pour ça qu'on est là : peu importe le résultat, on doit recueillir des données."

"Mais actuellement, c'est dur de rouler avec autant d'appui. Mon plus gros problème est l'effet aérodynamique de l'appui, la moto n'est pas équilibrée, elle est très lourde. J'ai probablement une meilleure accélération maintenant mais on perd dans tous les autres domaines. On perd [du temps] au freinage parce que l'avant est trop bas, donc on a des blocages à l'avant, on n'entre pas très bien dans les virages, les changements de direction sont lourds. On est là pour ça, pour pouvoir faire plus d'essais, et c'est une bonne opportunité de le faire."

Cal Crutchlow

"Fabio a utilisé [cet ensemble aérodynamique] au test de Misano et il ne l'a pas aimé", a rappelé Crutchlow. "Je l'ai utilisé dans deux tests et j'ai dit que je ne l'aimais pas. Maintenant, j'ai fait la course avec et j'ai confirmé le problème."

C'est positif, c'est ce que l'on devait faire : commettre des erreurs pour pouvoir aller de l'avant. Cal Crutchlow

Crutchlow estime en effet que la Yamaha "ne bouge pas comme il le faut" avec ces pièces, ce qui a mené à ses passages hors piste en course sprint, pour lesquels il a reçu un long-lap. Il a ainsi confirmé ses impressions et y voit du positif pour le développement de la moto.

"Je l'ai dit après les tests, on l'a utilisé et maintenant on sait vraiment que ce n'est pas la bonne direction. La moto est très difficile à manœuvrer mais aussi [difficile] dans les freinages, on ne peut pas freiner avec cet appui. On a trop d'appui et on a tout le temps des blocages à l'avant. On demande beaucoup de grip à l'arrière et la moto est très difficile à piloter parce qu'elle est difficile à manœuvrer pour sortir des virages."

"Selon moi, on a appris que ce n'était pas la [bonne] direction. C'est positif, c'est ce que l'on devait faire : commettre des erreurs pour pouvoir aller de l'avant. Ils ont toujours eu l'intention d'utiliser cet aéro, je ne voulais pas le faire parce que je ne pensais pas que c'était la bonne direction mais dans un sens, c'est très bien de l'avoir utilisé parce que maintenant on sait que cette moto ne fonctionne pas dans la direction qu'ils souhaitent."

Un échappement long qui prive les pilotes de sensations

Crutchlow espérait utiliser un autre ensemble aérodynamique pour la course mais il a finalement conservé le même, et la pluie aurait de toute façon compromis toute évaluation. Le carénage n'était pas le seul élément déjà testé sans succès puisque pendant le week-end, l'Anglais a utilisé un échappement long, que lui et Quartararo n'apprécient pas.

"Le problème avec l'échappement, que j'ai beaucoup utilisé pendant les tests, c'est que je n'entends rien, c'est silencieux. C'est comme piloter une moto électrique, je vous le promets, et c'est un gros souci que j'ai avec cet échappement. Fabio l'a essayé et l'a enlevé après trois tours parce qu'il disait 'Je n'entends rien'. Le pilote se repose beaucoup sur l'écoute. On [peut] changer de rapport quand les lumières s'allument, on sait sur quel rapport on est, mais quand on n'entend rien, on doit regarder le tableau de bord pour savoir sur quel rapport on est en courbe, ce qui n'est pas bon."

Les échappements longs sur la moto de Cal Crutchlow

"C'est sûr que ça fait que la puissance arrive avec plus de douceur, ce qui nous mène un peu dans la direction nécessaire, mais ce n'est pas le gros progrès dont on a besoin. Le gros progrès dont on a besoin doit venir du moteur. Mais c'est un peu plus doux, ils veulent que je l'utilise ici parce qu'ils veulent les données."

Pour Crutchlow, ce échappement donne l'impression de "rouler sans mettre les gaz" mais il assure que Yamaha ne peut pas se permettre d'utiliser cette pièce aussi bien que d'autres marques : "KTM a le même échappement et quand je discute avec Brad [Binder] et Jack [Miller], ils disent qu'on s'y habitue un peu. Le problème est que de base, leur moto est beaucoup plus bruyante que la Yamaha donc ils peuvent entendre l'échappement, nous on ne peut pas. Notre moto est assez tranquille et avec cet échappement, on ne sent pas de vibration non plus."

"En général, Yamaha a l'échappement à l'extérieur et on sent les vibrations dans le pied. Quand on change les rapports, ce genre de choses. [Avec l'échappement long] on ne sent pas de vibration parce qu'il est loin donc on ne peut pas se reposer sur ça. Il y a du positif et du négatif. Je leur ai dit de faire une ouverture dans la partie inférieure pour voir si on peut entendre, mais on verra."