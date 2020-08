Crutchlow : "C'est dangereux sur le sec, alors imaginez sous la pluie"

Les performances des KTM et leur supposé favoritisme grâce aux concessions réglementaires, l'allocation de pneus, la dangerosité du Red Bull Ring : avec son franc-parler habituel, Cal Crutchlow a abordé jeudi devant la presse les sujets qui occupaient tous les esprits à l'arrivée du paddock en Autriche, pour deux Grands Prix consécutifs.

Avec un seul résultat probant à son actif (une quatrième place en 2018), le pilote LCR n'aborde pas l'épreuve qui lui réussit le mieux, et pour ne rien arranger le Red Bull Ring est surtout une piste dont il juge la sécurité discutable. Les orages annoncés pour le week-end, porteurs de pluies intenses, menacent de complexifier encore un peu plus la donne, et pourtant il ne compte pas reculer devant la difficulté.

Comment va ton poignet ?

Il me fait mal cette semaine, mais je suppose que c'est ce qui arrive quand on se casse le scaphoïde et qu'on essaye de courir chaque semaine. J'ai un peu mal, mais c'est ma main en général qui me fait mal, pour une raison quelconque. Ceci dit, je ne m'attends pas à avoir des problèmes sur la moto. Je n'en ai pas eu la semaine dernière. J'ai eu mal, mais je pense pouvoir gérer cela.

Que penses-tu de l'allocation de pneus pour ce Grands Prix ?

Je ne pense pas que l'allocation de pneus soit très bonne, pour être honnête. On a quelques inquiétudes quant au pneu avant le plus dur qu'ils ont apporté, étant donné qu'il s'agit du bon pneu. Je ne sais pas s'ils l'ont changé comme nous l'avons demandé la semaine dernière, car ce pneu est celui que personne n'a absolument pas du tout utilisé à Jerez, mis à part moi et je suis tombé et me suis cassé le scaphoïde. Je l'avais utilisé au warm-up [du GP d'Espagne] et une fois le vendredi, juste parce qu'on le devait compte tenu de l'allocation. Je crois que le soft sera trop tendre.

Après, c'est ce que je pense maintenant mais ça pourrait s'avérer OK au final. Le problème est qu'avec ce pneu on a beaucoup de blocages en ligne droite, or sur ce circuit beaucoup des freinages se font en arrivant à grande vitesse pour entrer dans des virages assez étroits. Le blocage en ligne droite a été un gros problème ici au fil des années, à cause de la gomme déposée en piste par la F1 ou les autos en général dans les zones de gros freinages. Comme je l'ai dit, je ne sais pas s'ils ont changé l'allocation de pneus comme on l'a demandé la semaine dernière − tous les pilotes l'ont demandé à la Commission de sécurité. On verra, mais encore une fois, la situation est la même pour tout le monde.

La carcasse du pneu arrière est différente par rapport aux pneus de Jerez et de Brno. Penses-tu que cela va aider ceux qui ont été en difficulté là-bas ?

Les seuls qui savent comment rouler ici en ce moment, ce sont les KTM, car ils y ont fait des tests. Ils ont déjà une super moto, un super pilote et un gros avantage pour ce week-end, alors je m'attends à ce qu'ils soient devant à chaque séance. Et puis, franchement, ils avaient été les seuls à pouvoir gérer ce pneu la semaine dernière, et tout le week-end d'ailleurs si on regarde le rythme affiché par Brad [Binder] et par Pol [Espargaró]. Ils ont trouvé la façon de gérer ce pneu cette année et ça s'est vu à la dernière course. Il faut donc s'inquiéter d'eux pour ce week-end. C'est maintenant aux constructeurs et aux équipes de faire en sorte que leur moto s'adapte aux pneus. J'espère donc qu'on pourra commencer à comprendre un peu plus de choses ce week-end, en ayant un peu plus de données de la semaine dernière.

Les prévisions météo annoncent de la pluie pour le week-end : est-ce une inquiétude ?

Je n'aime pas rouler ici quand c'est mouillé, franchement. Ces deux dernières années, je crois que je n'ai aimé rouler nulle part quand il pleuvait ! Mais ici, c'est comme rouler sur de la glace et on ne peut pas dire qu'il y ait de grands dégagements. Ça nous inquiète, bien sûr, et surtout que quand on est arrivés ici mardi après-midi, il avait plu depuis environ deux heures et l'eau sur la piste nous arrivait à la cheville. Et étant donné que c'est très ondulé ici, il y avait beaucoup d'eau stagnante entre le virage 1 et le virage 2, tout en bas, là où on commence à mettre les gaz. J'ai vu un van passer et les projections qu'il levait, c'était incroyable ! Je crois qu'il faut qu'on soit intelligents, qu'on voie quelle est la situation et ensuite on avisera. Ça semble être des pluies orageuses, alors c'est difficile de dire s'il va pleuvoir ou pas [au moment des séances].

Que se passera-t-il s'il pleut ? L'année dernière déjà, les pilotes en parlaient, alors allez-vous signifier à la direction de course que le Red Bull Ring n'est pas très sûr ?

Le problème c'est que certains quitteraient la pitlane, et cela signifierait que tout le monde serait obligé de quitter la pitlane. C'est de la course. C'est comme quand on fait des tests : si quelqu'un prend la piste, cela force les autres à y aller aussi. On ne veut pas être désavantagé par rapport à la concurrence, on prend la piste même quand on ne se sent pas super ou qu'on n'est pas trop content. C'est comme quand un pilote revient en étant blessé : les autres aussi reviennent en étant blessé. C'est un cercle vicieux permanent : il y aura toujours un ou deux gars qui voudront prendre le risque d'y aller, alors les autres doivent y aller, car ils ne veulent pas perdre ces informations, et les équipes sont forcées d'y aller…

Je ne crois pas que ce circuit soit particulièrement sûr sous la pluie, mais je fais partie de ceux qui ont obtenu de très bons résultats sous la pluie. J'ai fait une pole position à Silverstone sous des trombes d'eau avec [une] seconde d'avance [en 2016, ndlr]. Je ne veux pas prendre de risques, mais franchement je pense que cet endroit est risqué. Cependant la concurrence vous poussera toujours.

De quoi a besoin ce circuit pour être plus sûr ?

Il a besoin que chaque mur sur l'ensemble du circuit soit repoussé, très, très loin ! Ça n'est pas comme s'ils avaient des soucis d'argent pour le faire. Je crois qu'ils ont l'argent pour repousser les murs. Ils devraient empiéter sur la route de service, puis encore plus loin. Je ne connais pas la situation, mais je suis certain qu'ils possèdent les lieux. Je crois qu'ils ont repoussé certaines choses il y a quelques années, mais ça n'est clairement pas suffisant. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire.

Y a-t-il des virages en particulier qui posent problème ?

Oui, les virages 1, 3, 4, 9, le dernier… Je ne suis pas du genre à avoir peur, quand je pilote je ne suis pas en train de me dire 'Oh mon dieu, c'est proche', mais je pense juste que rouler avec nos motos, sur ce circuit, c'est déjà dangereux sur le sec, alors imaginez sous la pluie. Mais c'est ce que tout le monde a dit l'année dernière. Peut-être qu'ils l'ont oublié cette année, mais je pense que beaucoup de pilotes partageront mon sentiment.

Est-ce que ça te semble juste que KTM ait fait des tests à Brno et au Red Bull Ring avant les courses ?

Je pense que c'est complètement juste. Je pense que les règles du championnat sont justes. S'ils écrasent tout le monde cette semaine, on va tous dire que ça n'est pas juste ! Mais c'est la réalité, ils ont fait du bon boulot. Ils avaient aussi fait un test à Brno avec Dani [Pedrosa], et quand ils sont arrivés pour la course, dès la première séance ils avaient beaucoup de données pour comprendre les choses, et je parie qu'ils avaient déjà compris que la dégradation des pneus allait être aussi forte cette année. Ils ont fait du super boulot, les pilotes et l'équipe, et je pense que ça va nous compliquer la vie ce week-end en Autriche.