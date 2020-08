Pour Crutchlow, la règle des drapeaux jaunes "ruine le spectacle"

Cal Crutchlow s'est montré solidaire de la colère exprimée par Pol Espargaró, alors que sa chute dans le virage 8 a provoqué l'annulation du meilleur tour de qualification de l'Espagnol, qui pouvait prétendre à la deuxième place sur la grille de départ du Grand prix de République Tchèque.

Tombé au virage 8 quand Espargaró bouclait son avant-dernier tour, le pilote LCR a involontairement gâché la fête de l'Espagnol, qui n'a pas vu le drapeau jaune agité, selon lui, à la fois trop loin du lieu de l'accident et à un endroit qui le rendait difficilement visible depuis la piste puisqu'un changement de direction s'opère entre les virages 8 et 9. Espargaró a déploré ce qu'il considère être une erreur des commissaires et de l'organisation, ayant rendu son passage près de l'accident dangereux tout en le privant de manière "injuste" de son meilleur chrono.

Crutchlow quant à lui estime surtout que l'application, désormais plus stricte, d'une règle déjà existante sur l'attitude à avoir sous drapeau jaune risque d'engendrer un changement de stratégie dommageable pour le spectacle, les pilotes allant sans doute souhaiter éviter de se faire piéger dans le money time et chercher à faire leurs temps plus tôt.

"Je pense que c'est décevant pour lui que je sois tombé et que j'aie ruiné ses qualifications, mais c'est la vie, ce sont les règles, malheureusement. Et ça m'est arrivé aussi : j'ai eu un temps annulé plus tôt car je n'avais pas vu un drapeau jaune agité exactement dans le même virage. Il est vraiment difficile de pousser, d'aligner tes secteurs, d'améliorer, et de voir soudain quelqu'un chuter : ce n'est pas ta faute et ton tour est annulé", regrette Cal Crutchlow.

"Je pense honnêtement que ça pourrait rendre les chose plus dangereuses... Enfin, je dois faire attention avec ce mot, mais disons que pourrait rendre tous les gars fous en début de séance pour s'assurer d'être sur des [bons] tours immédiatement", pressent-il. "Malheureusement pour [l'organisation], ça ruine le spectacle, car ils souhaitent voir les tours les plus rapides à la fin quand il ne reste plus de temps et ils ne vont plus voir ça à cause de cette histoire de drapeaux jaunes."

"Je comprends totalement que si quelqu'un chute dans les graviers et qu'un autre pilote arrive − j'ai été impliqué dans ce genre d'incidents −, ça ne soit pas chouette. Mais on pilote des motos et on comprend les risques, vous savez. Les commissaires font un super travail. C'est dur, mais ils connaissent aussi les risques. À la fin, ils sont aussi très pro."

"Je ne suis pas d'accord à 100% avec cette règle. Je comprends que ça puisse être une situation difficile si quelqu'un se blesse, bien évidemment. Mais maintenant il faut respecter les drapeaux jaunes et perdre du temps. Admettons que Pol est une demi-seconde sous son propre temps dans ce secteur, il aurait pu perdre deux ou trois dixièmes et serait encore deux ou trois dixièmes de mieux que son meilleur temps en continuant le tour plutôt qu'en l'annulant complètement."

Une bonne qualification gâchée

Cal Crutchlow aussi regrette la fin de ses qualifications, alors que cette chute l'a relégué à la dernière place de la Q2 − à laquelle il était le seul pilote Honda à participer − et donc à la 12e place sur la grille de départ. Blessé au poignet lors du premier Grand Prix et en grande difficulté physique lors du second, le pilote anglais assure toutefois ne pas avoir aggravé sa blessure, encore convalescente.

"Je vais bien. Je suis déçu d'être tombé car c'était ma faute : j'ai tenu le frein trop longtemps pour remettre la moto et m'assurer que je sortirais bien du virage 9 pour entrer dans le 10. Malheureusement, j'ai trop laissé filer la moto", explique-t-il. "Je suis le premier pilote Honda avec la 12e place : ça montre à quel point c'est réellement difficile actuellement avec notre moto."

"Je crois que ça aurait été une bonne qualification autrement, probablement sur les deux premières lignes, donc je suis évidemment déçu de ne jamais avoir fini le tour et désolé pour les gars qui ont subi mon drapeau jaune. Je crois que cette règle n'est pas la meilleure dans ces situations car je me suis relevé immédiatement et la moto a été tout de suite dégagée, et Pol aurait fait un bon tour or il n'a pas pu le faire."

Avec Guillaume Navarro