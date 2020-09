Rupture des ligaments à la cheville pour Crutchlow

Le calvaire de Cal Crutchlow se poursuit. Le pilote anglais cumule les blessures cette année, au point d'en avoir ajouté une à sa longue liste alors même qu'il arrivait à Barcelone dans l'espoir de faire son retour à la compétition.

Après sa lourde chute au warm-up du Grand Prix d'Espagne et le traumatisme crânien qui avait poussé les médecins à le déclarer inapte pour la course, puis la fracture du scaphoïde découverte par la suite et pour laquelle il avait été opéré dans la foulée, Crutchlow avait fait son retour en piste dès le week-end suivant, au Grand Prix d'Andalousie.

Cet enchaînement rapide, sans qu'il puisse récupérer de son intervention, avait placé le pilote dans une condition délicate pour les courses suivantes, ses douleurs dans le poignet gauche le poussant à fortement solliciter le bras droit, où un arm-pump s'est déclenché. Profitant de la course pause entre les Grands Prix disputés au Red Bull Ring et ceux de Misano, Crutchlow a été opéré afin de soigner ce mal, cependant une infection autour de sa large cicatrice l'a cette fois poussé au repos forcé pendant les deux manches italiennes.

Désormais, la cicatrice semble être en bonne voie de guérison, ce qui a été confirmé aujourd'hui par le Docteur Mir, que le pilote LCR a consulté en arrivant à Barcelone, dans le but de participer au Grand Prix de Catalogne. Mais ses mésaventures ne s'arrêtent pas là, puisque le pilote anglais a glissé en sortant de la cabine de test de dépistage au COVID-19 et s'est rompu les ligaments de la cheville gauche.

Malgré cette nouvelle déconvenue, Cal Crutchlow tentera de disputer le Grand Prix de Catalogne, qui débutera vendredi à Barcelone.