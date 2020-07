Crutchlow surpris par le recrutement d'Espargaró au vu de son palmarès

Sur le départ du team LCR à la fin de cette saison, Cal Crutchlow s'est dit "surpris" par la décision de Honda de recruter Pol Espargaró dans son équipe officielle pour 2021 et 2022. C'est l'arrivée de l'Espagnol qui, par effet domino, entraîne la sortie de l'Anglais, remplacé par Álex Márquez.

Honda a confirmé ces informations en début de semaine. Cette annonce ne prenait plus personne au dépourvu tant il s'agissait d'un secret de polichinelle, et Crutchlow lui-même a affirmé ne pas être surpris de perdre son guidon. En revanche, mercredi, alors que le MotoGP faisait sa rentrée à Jerez, il s'est interrogé sur la décision du HRC d'embaucher Pol Espargaró.

"Cela ne m'a pas pris par surprise. Je le savais depuis longtemps, de même qu'ils savaient depuis longtemps que j'avais requis de parler à d'autres équipes", a-t-il expliqué lors d'un point presse. "Je n'ai pas été énormément surpris [de perdre mon guidon], j'ai plus été surpris par celui qu'ils ont choisi. Ce n'est pas irrespectueux, mais la réalité est que s'ils avaient choisi quelqu'un comme Dovi, je pense que ce serait un scénario différent ou une sensation différente pour moi. Mais ils ont choisi un gars qui a obtenu un podium en six ans de MotoGP. Et puis ils font bouger Álex, et c'est bien sûr une mauvaise situation pour lui d'être sorti d'emblée de l'équipe factory."

Arrivé en MotoGP en 2011, à la suite de son titre en Supersport, Crutchlow a remporté trois victoires, toutes avec Honda, l'une des trois marques pour lesquelles il ait couru. Cinquième du championnat en 2013 avec le team Tech3, il s'est classé deux fois septième ces dernières années, alors qu'il a joué un rôle central dans le développement de la RC213V au cours de ses cinq ans et demi de partenariat avec la marque à l'aile dorée.

"Comme je l'ai dit précédemment, je n'ai absolument aucun ressentiment [envers Honda]", a-t-il repris. "J'ai eu cinq super années, celle-ci est la sixième, et nous nous sommes constitué beaucoup de souvenirs ensemble. Nous avons signé trois victoires et 12 podiums, et sans eux je n'y serais pas arrivé. Et eux non plus ne les auraient pas obtenus si je n'avais pas piloté la moto. Au cours de ces quatre dernières années, je pense que je suis le seul qui ait été proche de Marc [Márquez]. J'ai fait de mon mieux. Si vous regardez Jack [Miller], Scott [Redding], Tito [Rabat], Morbidelli, Lüthi… les résultats parlent d'eux-mêmes."

Les frères Márquez respectent et saluent cette décision

Associé cette année à son frère, Marc Márquez accueillera la saison prochaine un nouveau coéquipier, le quatrième en quatre ans. Cette fois, il retrouvera à ses côtés l'un de ses anciens rivaux, Pol Espargaró. Le Champion du monde en titre assure respecter cette décision et salue le transfert d'Álex Márquez vers LCR, qu'il juge positif.

"Je n'ai jamais forcé ni mis de veto par rapport à qui pourrait être mon coéquipier et il n'allait pas en être autrement", assure Márquez. "Je respecte la décision de Honda, comme je l'ai fait après la situation particulière dans laquelle se trouvait Jorge [Lorenzo]. Je sais que Honda recherche ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Ils ont cru que Pol devait être mon coéquipier et qu'Álex devait être dans l'équipe LCR avec un soutien officiel. Pol a plus d'expérience dans la catégorie."

"Je pense que c'est positif pour Honda et pour Álex. Ce qui n'est pas normal, c'est d'aller dans l'équipe factory [quand on débute]", souligne le #93. "Il y a eu des cas comme le mien, mais la chose logique c'est de commencer avec une équipe satellite, comme l'ont fait Morbidelli, Quartararo ou Stoner à son époque. Il recevra un soutien officiel. Je suis très content pour lui. Ce changement est positif, surtout pour Álex. Il aura l'opportunité de se faire un nom en MotoGP."

Álex Márquez s'est lui aussi dit très heureux de ce changement annoncé, qui lui garantit d'ores et déjà de rester deux ans de plus en MotoGP après la saison de ses débuts, qui commencera cette semaine. "Je suis très reconnaissant envers Honda de m'avoir donné la possibilité de continuer deux ans de plus. À partir de cette année 2020, je vais essayer d'apprendre aussi vite que possible et d'être compétitif", promet le rookie.

"Nous vivons tous une situation très compliquée. Pour une usine comme Honda, prendre des décisions n'est jamais facile, surtout quand le seul objectif est de gagner, de gagner maintenant et de le refaire chaque année. Mon objectif était d'avoir un contrat de deux ans afin de pouvoir travailler en toute tranquillité, de pouvoir travailler comme il se doit. Honda a cru en moi et m'a donné cette opportunité, et j'en suis très heureux."

En écho aux propos que tenait Alberto Puig en début de semaine, le plus jeune des frères Márquez estime qu'évoluer dans une équipe satellite lui offrira des conditions plus favorables, sans doute moins chargées de pression que ne le sera sa première saison aux côtés de la star du championnat. "Au final, j'aurai la même chose qu'ici, et j'aurai la tranquillité d'esprit de travailler sans être sous les feux des projecteurs. Je ferai partie d'une équipe très professionnelle", ajoute-t-il au sujet du team LCR. "Je suis motivé à l'idée d'y aller, je ne me sens pas du tout triste."

Avec Carlos Guil Iglesias et Germán Garcia Casanova