Crutchlow teste la Yamaha 2023 avec un objectif précis en tête

Le dénouement de la saison 2022 approche et Fabio Quartararo conserve une infime chance de titre face à Pecco Bagnaia malgré une Yamaha qui a pourtant montré ses limites tout au long de l'année. Le Champion du monde 2021 a surtout déploré le manque de puissance de sa moto, désavantage historique face aux Ducati, qui ont déjà raflé la quasi-totalité des honneurs cette saison.

Pour répondre aux besoins de son pilote phare, Yamaha s'est détaché des clichés attachés aux marques japonaises, pouvant aller d'une réticence au changement à une volonté de rester fidèle aux procédures et concepts internes. Le constructeur a ainsi recruté des ingénieurs, ce qui a contribué à la prolongation de Quartararo, et sollicité les conseils de Luca Marmorini, ancien responsable des moteurs de Ferrari mais aussi ancien consultant pour Aprilia en MotoGP.

Ce changement d'approche s'est concrétisé avec un quatre cylindres en ligne plus puissant évalué au test de Misano en vue de la saison 2023. Quartararo a constaté de "gros progrès" au cours de ces deux premières journées avec ce moteur, mais c'est surtout Cal Crutchlow qui peut mesurer l'évolution au cours des derniers mois puisque l'actuel pilote RNF est aussi en charge du programme d'essais de Yamaha et qu'il a multiplié les tests.

Il fera l'impasse sur celui de Valence, juste après la fin de saison, pour laisser les titulaires découvrir les nouveautés, mais il est en revanche en piste cette semaine à Jerez, pour un test crucial. "On a eu quatre versions du moteur", a souligné l'Anglais, qui devrait profiter de ce roulage pour évaluer un moteur plus proche de celui qui sera utilisé en course en 2023.

Une faiblesse difficilement compensée par la force de la Yamaha

La version finale du moteur devra donner aux pilotes la puissance nécessaire pour rivaliser avec d'autres machines pendant les courses. Le manque de vitesse de pointe limite énormément les représentants de Yamaha dans les duels et la bonne vitesse de passage en courbe de la M1 ne permet pas vraiment de compenser cette faiblesse. En qualifications, ces deux caractéristiques tendent à s'équilibrer et Quartararo est souvent à l'avant de la grille, même s'il ne s'est élancé que cinq fois en première ligne cette année, et plus jamais depuis la trêve estivale.

Le dimanche, le Français souffre du désavantage de sa moto sans pouvoir profiter de sa force : la Yamaha est une proie et peut difficilement permettre un dépassement en ligne droite tandis qu'en courbe, il est presque impossible de profiter de sa vitesse, puisque c'est le pilote placé devant qui dicte le rythme. Quartararo a donc souvent souffert quand il était englué dans un groupe.

"La moto est bonne", a souligné Crutchlow. "Le problème est qu'on ne peut rouler que seuls. C'est le plus gros souci. Quand Franky [Morbidelli] était en tête de notre groupe [au GP de Malaisie], il a rejoint le suivant. Mais quand on est coincé derrière les autres... On peut seulement rouler seuls. Fabio a fait toute la course seul et il a été bon, il a pu rouler à un bon rythme. À chaque fois que Fabio a gagné cette année, il était seul. Il faut qu'on puisse rouler avec les autres."

Fabio Quartararo est à la peine quand il est dans le trafic, comme à Silverstone cette année

En plus de limiter les dépassements, cette situation peut faire entrer dans un cercle vicieux selon Crutchlow : "Au deuxième tour [au GP de Malaisie], la pression du pneu avant était très haute et je pensais que la course allait être longue. J'ai essayé de gérer ça jusqu'à la fin." Les pilotes peuvent faire refroidir leur pneu "en sortant de l'aspiration", sauf que cela engendre un nouveau problème : "Notre moto est si lente qu'on ne peut pas [se permettre de] sortir de l'aspiration. Donc que faire ? C'est le problème."

Des gains à trouver dans plusieurs domaines

Cal Crutchlow espère donc que la version finale de la Yamaha 2023 apportera le gain de puissance nécessaire pour faciliter les duels en course. Mais selon lui, des progrès sur le moteur ne seront pas suffisants et la firme d'Iwata devra faire évoluer l'ensemble de sa moto, notamment pour offrir un meilleur comportement en sortie de courbe.

"L'un de nos principaux problèmes, c'est qu'on ne peut pas accélérer. On patine beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant. La dégradation du pneu arrière n'est pas très élevée, mais la moto patine beaucoup."

"On a besoin de plus de vitesse de pointe mais il faut changer d'autres choses et ça ne se fait pas en une semaine", a-t-il ajouté. "On a ce qu'on a maintenant, on teste ce qu'on a maintenant et on verra pour l'an prochain, mais il faut qu'on puisse concevoir une moto pour rouler avec d'autres pilotes, nous battre avec d'autres pilotes, parce que comme je l'ai dit, on ne peut rouler que seuls. Que ça vienne du moteur, du châssis, de l'adhérence, elle est lente en ligne droite et c'est dur à gérer avec les autres pilotes. C'est vraiment difficile."

En attendant de voir une évolution sur ce front, Cal Crutchlow est impressionné par les résultats que Fabio Quartararo parvient à décrocher, à l'image de son podium dimanche : "Fabio a fait un excellent travail [à Sepang], ce qu'il devait : rester dans course face à Bagnaia. Il faudra qu'il essaie de gagner à Valence, c'est la seule chose qu'il pourra faire."