CryptoDATA devient actionnaire majoritaire de l'équipe RNF

Il y a un an, le circuit de Sepang et Petronas se sont retirés de l'équipe dirigée par Razlan Razali, qui a pris le relais en créant la structure engagée sous le nom RNF en MotoGP. Seul maître à bord cette année, le Malaisien a trouvé un nouvel actionnaire majoritaire en CryptoDATA Tech, un spécialiste de la cybersécurité et de la blockchain.

Les logos de l'entreprise roumaine ont déjà été vus en MotoGP puisqu'elle était sponsor-titre du Grand Prix d'Autriche cet été, et qu'elle est devenue partenaire de RNF pour les trois dernières manches de la saison. L'accord a vite pris une plus grande ampleur, au grand bonheur de Razali, qui va rester en place pour gérer l'aspect sportif, CryptoDATA prenant en charge les questions commerciales.

"Cette journée marque une étape clé pour l'équipe", estime le patron de RNF. "Je tiens à remercier CryptoDATA pour leur confiance en moi et en l'équipe pour l'avenir. En peu de temps, les discussions ont mené à une implication à long terme. Nous avons renforcé notre partenariat et comme je l'ai dit, c'est une coopération fantastique. L'association des deux entreprises va non seulement permettre à l'équipe d'être performante, mais également renforcer l'aspect commercial, et c'est dans ce domaine que les deux parties partageront leur expertise et leur expérience."

Aucun détail n'a été donné sur l'ampleur de l'investissement de CryptoDATA, qu'il s'agisse du pourcentage pris dans les parts de l'équipe ou de la somme à laquelle elles ont été cédées. Ce nouvel actionnaire devrait en tout cas garantir la stabilité financière de RNF et l'aider à trouver de nouveaux partenaires. L'équipe, qui s'apprête à troquer dès mardi ses Yamaha pour des Aprilia qui seront confiées à Miguel Oliveira et Raúl Fernández en 2023, devrait conserver son nom.

"Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec l'équipe RNF, et nous sommes confiants de pouvoir aider l'équipe à mettre en place des objectifs stratégiques pour la saison prochaine et établir des objectifs de performance à long terme, sur la piste et en dehors", déclare Bogdan Maruntis, cofondateur de CryptoDATA. "Nous souhaitons faire de l'équipe une entreprise florissante qui offrira des expériences uniques aux supporters et aux partenaires, tout en faisant la promotion des valeurs de notre marque dans la catégorie reine."