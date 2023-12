Dall'Igna ne pense pas que Martín a perdu le titre au Qatar

Le Grand Prix du Qatar a-t-il été le tournant décisif dans le duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín ? Pendant que le pilote Ducati prenait une deuxième place qui lui donnait de l'air au championnat, l'Espagnol vivait une épreuve très difficile, au terme de laquelle il a immédiatement incriminé son pneu arrière avec des mots très forts.

Michelin s'est défendu de tout problème technique, dans une communication qui a quelque peu agacé l'équipe Pramac, puisque l'équipe italienne n'avait pas encore obtenu les résultats des analyses menées par le manufacturier. Mais Gigi Dall'Igna a affiché plus de recul sur cet épisode.

Pour le directeur général de Ducati Corse, il est parfaitement possible que Martín ait été confronté à un pneu moins performant lors de cette course du dimanche à Doha, ce que Bagnaia a également eu l'impression de vivre la veille, cependant il n'en fait pas un véritable problème. Aux yeux de l'ingénieur, ces aléas techniques sont tout simplement inhérents à la compétition.

"Ça n'est pas facile de concevoir des pneus qui soient identiques les uns avec les autres, tout comme il n'est pas facile de faire des moteurs identiques les uns aux autres", a expliqué l'Italien. "J'ai le même problème : les moteurs que je donne à tous les pilotes ne sont pas tous exactement identiques."

"Même s'ils le sont sur le papier, il y en a toujours un qui a quelques chevaux en plus, un qui casse, un qui est un peu moins performant… Ces choses-là font partie des courses. Simplement, un pilote doit les accepter."

On ne gagne pas ou ne perd pas un championnat à cause d'un pneu. On le gagne ou on le perd surtout à cause des erreurs commises pendant la saison.

Les points que les pilotes laissent filer en fin de saison ont autant de valeur que ceux perdus plus tôt dans l'année, mais chaque événement survenu au cœur du "money time" a tendance à marquer plus les esprits selon Dall'Igna, pour qui le championnat ne s'est donc pas joué au cours de ce fameux dimanche à Losail.

"Il est clair que si ça arrive au moment clé du championnat, ça fait plus mal, mais je veux dire, on ne gagne pas ou ne perd pas un championnat à cause d'un pneu. On le gagne ou on le perd surtout à cause des erreurs qui ont été commises pendant la saison. Et si on veut s'améliorer, c'est sur cela qu'il faut se concentrer pour essayer de progresser et de gagner un championnat avec, peut-être, une course d’avance."

Jorge Martín semble partager cette opinion puisqu'à l'heure d'évoquer le moment qui a été le plus douloureux pour lui cette saison, ce n'est pas sa colère au Qatar qu'il a mentionnée mais sa chute alors qu'il menait avec une confortable avance en Indonésie. Le vice-Champion du monde 2023 avait aussi payé des chutes à Portimão et à Austin en tout début de saison, avant de tomber à nouveau à Valence. Sur les 39 points qui le séparent de Bagnaia au classement final, 14 viennent de la course principale de Losail.