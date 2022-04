Dani Pedrosa va faire ses débuts sur quatre roues

Dani Pedrosa a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière de pilote en prenant part à ses premières courses sur quatre roues. Il participera en effet cette année au Lamborghini Super Trofeo Europe au sein du team FFF Racing.

Après 18 ans passés au niveau mondial de la moto aux côtés de Honda, qui l'ont vu décrocher trois titres de Champion du monde (un en 125cc et deux en 250cc) ainsi que terminer trois fois vice-Champion en MotoGP, l'Espagnol a mis fin à sa carrière au terme du dernier Grand Prix 2018.

Sa première aventure en tant que jeune retraité a été d'enfiler la combinaison de pilote d'essai pour KTM, rôle qu'il occupe toujours actuellement. En plus de cette activité, il a décidé de relever un nouveau défi en passant à la voiture. S'il avait essayé en 2018 une Formule 1 de 2012 aux côtés de Marc Márquez chez Red Bull, cette fois l'expérience sera tout autre.

"Je suis très content de démarrer cette nouvelle aventure avec Lamborghini et le FFF Racing Team", a-t-il déclaré. "C'est ma première expérience sur quatre roues et, même si j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis très impatient [de commencer]. J'ai hâte d'apprendre toutes les ficelles du métier et de faire de mon mieux. J'espère évidemment m'amuser !"

Pedrosa pilotera la Huracán Super Trofeo EVO2 aux côtés de l'expérimenté Antonin Borga lors de trois manches du Lamborghini Super Trofeo Europe : Imola (1er au 3 avril), Misano (1er au 3 juillet) et Portimão (2 au 4 novembre).

"Nous sommes très contents que Dani ait décidé de commencer sa nouvelle carrière sur quatre roues avec notre équipe et notre Lamborghini", a commenté Giorgio Ferro, directeur général du FFF Racing Team. "En tant que professionnel et compétiteur, son approche l'aidera certainement à affronter ce nouveau challenge de la meilleure façon possible, soutenu par notre expert Antonin et coaché par Vitantonio Liuzzi [ancien pilote de Formule 1 et de WEC, entre autres, ndlr]. C'est certain que nous allons vivre ensemble une saison incroyable."

Pedrosa n'est pas le premier pilote MotoGP à passer en GT, puisqu'Andrea Dovizioso avait pris part à l'ultime manche du Lamborghini Super Trofeo Europe à Valence en 2016 et remporté la seconde course dans la catégorie Pro-Am. Il avait également terminé 12e puis 15e des deux courses de DTM à Misano en 2019.

Jorge Lorenzo avait de son côté participé aux 12h d'Abu Dhabi en 2016 au volant de la Ferrari Kessel Racing, une course à laquelle Valentino Rossi a pris part plusieurs fois. Le nonuple Champion du monde est le pilote MotoGP le plus habitué des courses d'Endurance, qu'il a décidé de rejoindre à temps plein cette saison. Pedrosa le retrouvera à Imola, l'Italien participant au GT World Challenge Europe qui se tiendra en même temps que le Lamborghini Super Trofeo.