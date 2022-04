Une autre wild-card pour Pedrosa ? "On n'en a pas parlé pour le moment"

Dani Pedrosa n'a été revu qu'une seule fois au départ d'un Grand Prix MotoGP depuis sa retraite officielle, fin 2018. C'était au GP de Styrie, l'été dernier, une expérience qui allait se révéler éprouvante puisque le pilote espagnol a subi une spectaculaire chute dès le troisième tour de la course (à la sortie du fameux virage 3, aujourd'hui modifié), après quoi sa moto, restée au milieu de la piste, a été heurtée par Lorenzo Savadori. Les deux machines ont alors pris feu et le drapeau rouge a été brandi, tandis que le pilote Aprilia était évacué, blessé à la cheville.

Malgré le choc qu'il a pu ressentir, Pedrosa avait pris le second départ et mené sa KTM à l'arrivée en dixième position. Une expérience bénéfique pour le développement du constructeur autrichien, mais qui avait laissé des sentiments mitigés au pilote compte tenu des événements du dimanche. L'autre wild-card évoquée à l'époque, pour Misano, était ensuite tombée aux oubliettes.

Aujourd'hui, lorsqu'il est interrogé sur la possibilité de s'inscrire à nouveau au départ d'une course cette saison par l'édition italienne de Motorsport.com, Pedrosa botte poliment en touche et répond en souriant : "Je ne sais pas, on n'en a pas parlé pour le moment."

Dani Pedrosa au GP de Styrie 2021

Toujours très investi dans le développement de la RC16, Dani Pedrosa est même vu comme "un mentor" par Brad Binder compte tenu de tout ce qu'il peut apporter au constructeur. Interrogé la semaine dernière en marge d'une épreuve du Lamborghini Super Trofeo Europe qu'il disputait à Imola, avant la course du MotoGP en Argentine, l'Espagnol a jugé très positivement le début de championnat de Brad Binder (deuxième au Qatar) et Miguel Oliveira (vainqueur en Indonésie).

"Ça a été deux bonnes courses", a-t-il estimé. "Je suis très content, car ils ont très, très bien piloté. Mais il faut attendre. Pendant les quatre ou cinq premières courses, le championnat doit toujours trouver son équilibre. Les autres top [pilotes] ont aussi commis des erreurs, peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon feeling avec la moto ou les pneus, et les choses doivent encore se mettre au point. Mais il vaut mieux bien faire tout de suite plutôt que devoir se rattraper par la suite."

Malgré des changements qui l'ont quelque peu déséquilibrée pendant les essais hivernaux, la RC16 version 2022 semble ne pas grandement différer de la moto de l'année dernière. "Je ne peux pas tellement vous dévoiler les secrets du développement de la moto", a souri Pedrosa lorsque la question a été évoquée, "mais il est vrai que la moto est assez similaire à celle de l'année dernière. Bien sûr, il nous a fallu répondre aux demandes des pilotes et [faire] suite à mon expérience de l'année dernière en Autriche, où l'on a rencontré quelques difficultés. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver le déclic par rapport à ces choses-là, mais ça va désormais un peu mieux et on va voir comment ça va se stabiliser dans les prochaines courses."

Quid de l'arrivée de Francesco Guidotti, nouveau team manager nommé pendant l'hiver en provenance de Pramac Racing ? "Il est encore un peu tôt, je pense qu'il est encore en train de chercher sa place dans l'équipe et de voir comment les choses fonctionnent. Et je ne l'ai vu que lors du test de Sepang, ensuite je ne suis pas allé sur les deux premières courses", a souligné Dani Pedrosa.

Au volant de la Huracán Super Trofeo EVO2 du team FFF Racing, et associé à Antonin Borga, Dani Pedrosa a obtenu à Imola la neuvième et la quatrième places de la catégorie Pro-AM lors de ses deux premières courses de la saison en Lamborghini Super Trofeo Europe. Après Imola, il courra à Misano (du 1er au 3 juillet) et Portimão (du 2 au 4 novembre). Il est également attendu sur certains Grands Prix avec KTM, mais il faudra donc attendre avant de savoir s'il y enfilera une combinaison ou pas.

Propos recueillis par Francesco Corghi

