KTM annonce la wild-card de Dani Pedrosa au GP de Styrie

Le retour à la compétition de Dani Pedrosa est désormais officiel, et il s'effectuera à l'occasion du Grand Prix de Styrie qui aura lieu du 6 au 8 août. La première manche du Red Bull Ring, en Autriche, qui marquera la reprise du championnat après la pause estivale sera en effet l'occasion de voir le pilote espagnol en piste au guidon de la KTM RC16, moto qu'il développe depuis 2019 en se chargeant des essais privés du constructeur.

KTM a perdu les concessions du règlement cette saison, à la suite d'un bond en avant de ses résultats l'an dernier et notamment des trois premières victoires décrochées par les pilotes de la marque. Les essais privés réalisables au cours de l'année ont donc été réduits et la participation de Dani Pedrosa à ce week-end de course donnera à Mattighofen l'opportunité précieuse d'un roulage supplémentaire.

"Dès le début, ça a été super intéressant de faire partie de ce projet avec KTM en MotoGP et de pouvoir partager mon expérience avec eux", explique Dani Pedrosa. "Petit à petit, on a fait de notre mieux et il sera désormais intéressant de disputer une course car cela apporte une perspective différente par rapport à un test normal."

"Beaucoup de temps a passé depuis ma dernière course et, bien sûr, la mentalité est très différente pour un Grand Prix par rapport à un test", concède le pilote espagnol. "Pour le Grand Prix, je vais me concentrer sur le fait d'essayer de tester ce que l'on a sur la moto dans une situation de course. Je souhaite comprendre les requêtes que peuvent avoir les pilotes pour différentes séances et différentes caractéristiques techniques."

"Quand je regarde depuis chez moi, je peux percevoir les améliorations des motos et ressentir la course, mais je vais faire cette wild-card pour mieux comprendre le MotoGP d'aujourd'hui, les nouvelles technologies et la façon de courir et d'utiliser des stratégies contre les autres. Il est difficile de parler de mes attentes après m'être tenu si longtemps éloigné de la compétition. La mentalité de course peut revenir ou pas, mais je vais en tout cas essayer de profiter autant que possible du week-end."

Des tests grandeur nature avec une moto laboratoire

Dani Pedrosa, aujourd'hui âgé de 35 ans, a disputé l'intégralité de sa carrière avec Honda, décrochant 31 victoires au cours de ses 12 saisons dans la catégorie reine et se classant trois fois deuxième du championnat. Il avait préalablement été titré trois ans de suite en 125cc et 250cc. Chez KTM, il a retrouvé notamment Mike Leitner, qui fut son ingénieur en MotoGP et qui est aujourd'hui le directeur de course du programme.

"Ce sera curieux de revoir Dani en MotoGP", admet Leitner. "Il a été éloigné de la compétition pendant pas mal de temps, mais il sera utile de l'avoir dans le stand au Red Bull Ring pour analyser ce sur quoi notre package de la KTM RC16 est plus ou moins fort en conditions de Grand Prix, et cela lui donnera une bonne indication pour son travail de test. Dani a eu une grande influence dans notre projet MotoGP grâce à toute son expérience. L'usine a travaillé et fait des efforts pour suivre ses requêtes, ainsi que celles de Mika [Kallio]. Dani a été une bonne référence car il s'est retiré fin 2018 alors qu'il était encore au sommet et nous pouvons voir en partie son influence dans les succès actuels de la KTM RC16."

La participation de Pedrosa se fera au guidon d'une version de développement de la RC16, afin d'acquérir des données en conditions de Grand Prix. "Il aura un mélange de la moto de course actuelle et de certaines petites améliorations, et il aura des tests à faire pendant le week-end mais nous ne voulons pas non plus le surcharger", explique Mike Leitner. "Nous voulons qu'il apprécie ce Grand Prix ! Il y a beaucoup de pilotes jeunes et forts en ce moment en MotoGP, donc même s'il sera bien occupé ce sera un bon moyen pour lui d'en apprendre plus et d'évaluer le niveau actuel et cela nous aidera pour les futurs tests."