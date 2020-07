Petrucci commence par une grosse chute, piégé par de l'huile

Près de cinq mois après son dernier test au guidon de la Ducati GP20, Danilo Petrucci a repris la piste mercredi, à Jerez, mais pas dans les conditions espérées. Dès le début de la seconde session de roulage réservée aux MotoGP, le pilote Ducati a en effet été piégé par de l'huile qui s'était échappée de l'Aprilia d'Aleix Espargaró et il en a été quitte pour une lourde chute.

Alors que les essais ont dû être interrompus pendant environ 40 minutes, Petrucci est passé par le centre médical, où aucune blessure ne lui a été diagnostiquée. Il a tout de même terminé cette journée de reprise avec des douleurs au cou qui alimentaient son inquiétude quant à la condition qui serait la sienne pour le premier Grand Prix de la saison, lequel débutera demain à Jerez.

"J'ai malheureusement eu une très grosse chute. J'étais dans un groupe de pilotes et plutôt à l'avant de ce groupe. Aleix était devant et quand il freinait de la fumée s'échappait de sa moto. J'ai tout de suite pensé que c'était de l'huile, mais un demi-tour plus tard, il continuait à bien rouler, alors je me suis dit que ça n'était pas ça", racontait le pilote Ducati en fin de journée.

"Mais quand je suis arrivé au virage 11, j'ai perdu l'avant. C'est un virage très rapide, un long droite en troisième, à 150 km/h. J'ai commencé à faire des roulés-boulés et j'ai heurté deux ou trois fois la tête", poursuivait Petrucci, qui a mis un terme prématuré à son test. "J'ai vu les étoiles, alors on a décidé de stopper la session de l'après-midi, or c'était malheureusement la plus importante parce qu'elle se déroulait à l'heure de la course. Je dois dire en tout cas que j'ai eu de la chance, parce que je ne ressens qu'une douleur au cou pour le moment."

Afin d'atténuer le mal, Petrucci a reçu des piqûres d'antidouleurs. Il n'en était pas moins inquiet mercredi soir de ce que pourraient être ses sensations ce matin, et ajoutait : "Je ne sais pas comment mon cou réagira demain. Pour le moment je suis juste froissé, mais demain matin je pense que j'aurai plus de problème. J'espère que non mais je pense que ce sera le cas, parce que j'ai pris un très gros coup à la tête."

Une dernière saison de quatre mois avec Ducati

Avec ce rendez-vous en Andalousie, Danilo Petrucci entame ce qui s'annonce comme sa dernière saison avec Ducati, alors que son transfert chez le clan KTM a été annoncé le mois dernier. S'il aurait souhaité faire ses preuves lors des premiers Grands Prix, il a rapidement appris qu'il n'y aurait plus de place pour lui dans son équipe actuelle, après la promotion de Jack Miller. C'est donc naturellement qu'il a sondé les options restantes en MotoGP et trouvé un accord avec le constructeur autrichien.

Il assure que ses sensations après avoir signé ce nouveau contrat ne sont pas comparables à celles de l'an dernier, lorsqu'à la même époque sa reconduction avec Ducati l'avait soulagé. "C'est très différent. Tout est très différent, le championnat est différent, on reprend sur une piste où on n'avait jamais couru avec ces températures, après une longue pause. Compte tenu du changement de carcasse du pneu arrière, la hiérarchie est encore à définir... Franchement, je ne pense pas à l'année prochaine, d'autant que cette année n'a pas encore commencé."

"Ducati a pris cette décision. Ils ont dit que j'étais dehors pour l'année prochaine, alors j'ai dû bouger", raconte-t-il. "Mais comme je l'ai souvent dit, j'ai encore une autre année avec Ducati, avec une moto avec laquelle j'ai déjà gagné et avec laquelle je veux gagner encore. Bien sûr, je suis content de rester en MotoGP, mais pour le moment je ne veux pas encore penser à l'année prochaine."

"J'ai une année très dure qui m'attend, durant laquelle je dois performer du mieux possible, car je veux continuer en MotoGP au meilleur de mes possibilités et avec la meilleure approche mentale pour l'année prochaine. Pour le moment je me concentre donc sur le fait de finir l'année au mieux avec Ducati et d'essayer de gagner à nouveau."