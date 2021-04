Danilo Petrucci s'est déboîté l'épaule à Losail

Jack Miller et Iker Lecuona, passés tous deux sur la table d'opération pour un arm-pump, ne sont pas les seuls pilotes qui ont souffert à Losail. La chute de Danilo Petrucci dès le deuxième virage au GP du Qatar a eu des conséquences puisque son épaule droite le faisant encore souffrir pour le second rendez-vous de Doha. Des examens passés après cette deuxième course ont révélé que son épaule s'était déboitée et que l'os ne s'était pas correctement replacé dans l'articulation, ce qui ne devrait cependant pas le gêner au GP du Portugal, qui débute vendredi.

"Après être rentré chez moi, j'ai passé une IRM de l'épaule et j'ai découvert qu'elle s'était déboîtée dans la première course", a expliqué le pilote Tech3. "Elle est sortie et ne s'est pas remise correctement et c'est pour ça que c'était très douloureux. Heureusement, il n'y a pas de blessure sur les ligaments mais il y a une très grosse inflammation."

"J'ai travaillé tous les matins avec mon kiné, y compris samedi et dimanche, pour être autant en forme que possible pour cette course. Heureusement, avec les anti-inflammatoires, j'ai pu faire la deuxième [course] mais j'avais aussi une inflammation sur l'épaule droite, parce que je pilotais avec un seul bras. Mais je me sens mieux et je pense que ça ne sera pas un problème ce week-end."

S'estimant heureux de ne pas avoir de fracture ou de rupture d'un ligament, Petrucci n'a pu avoir confirmation de sa blessure qu'après son retour en Europe puisque passer les examens au Qatar était selon lui "impossible". "On n'était qu'à l'hôtel et au circuit. Il fallait faire une demande spéciale pour faire une IRM. L'épaule s'est déboîtée mais elle s'est repositionnée. Je pouvais bouger l'épaule et j'ai pu faire la course avec des anti-inflammatoires, donc la situation n'était pas critique. C'est sûr qu'après la deuxième course, le lundi j'avais beaucoup de mal à bouger le bras et on avait déjà prévu cet IRM, qui a montré ce qu'on pensait."

Petrucci va continuer à travailler sur ses réglages à Portimão

Depuis son arrivée chez KTM, Danilo Petrucci n'a roulé que sur le circuit de Losail et il va pouvoir poursuivre sa découverte de la machine autrichienne sur un circuit qui a réussi à la marque l'an dernier, puisque Miguel Oliveira s'y est imposé. Les performances réalisées par le pilote local en 2020 seront une référence pour Petrucci au cours du week-end.

"On a de bonnes chances, une bonne opportunité. D'après ce que je comprends, cette piste convient plutôt à notre moto. Ce n'est que ma deuxième piste avec cette machine et elle convient vraiment à notre moto. Je suis vraiment impatient de la tester, surtout parce qu'on a les données de l'an dernier, de Miguel, qui était le plus rapide en permanence. C'est vraiment un bon objectif pour améliorer nos performances, surtout parce que dans la deuxième course au Qatar, on perdait beaucoup de temps en ligne droite. Mais nos réglages n'étaient pas très bons, donc on doit les améliorer."

Dans cette deuxième course de Losail, Danilo Petrucci a adopté des réglages inédits pour KTM, en raison de sa grande taille, qui le pénalisé en ligne droite. L'Italien va continuer ce travail dans une direction différente de celle prise par les autres pilotes ce week-end, avec maintenant une idée plus précise des changements à apporter à sa moto.

"Les données des autres pilotes montrent ce qu'ils font en piste, pour l'accélération, l'angle qu'ils prennent... Je ne peux pas utiliser les mêmes réglages, c'est sûr, mais les données me montrent comment progresser. Être le pilote le plus grand en MotoGP complique les choses parce que je ne peux pas utiliser des réglages de base. Pour KTM, qui est assez jeune dans cette catégorie, c'est la première fois qu'ils ont un pilote de mon poids."

"Disons qu'on a pas mal progressé parce que dans la deuxième course du Qatar, dans certaines séances j'étais le premier KTM. Au Qatar, on sait que la majeure partie du temps qu'on perdait, c'était dans les deux dernières lignes droites. Il fallait progresser en courbe parce que j'étais plus lent en ligne droite. C'était aussi un problème en course parce que tout le monde me doublait en ligne droite et que je ne pouvais pas repasser devant."

"La course a été beaucoup plus difficile que ce qu'on attendait parce qu'on avait progressé par rapport à la première course. On a compris comment faire mieux. On a des idées beaucoup plus claires sur ce qu'il faut faire ici. C'est probablement une meilleure piste pour nous mais avant, il faut tester la moto."

