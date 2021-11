La très grosse émotion de Danilo Petrucci pour ses adieux au MotoGP

Il aurait bien aimé que cette dernière course dure 300 ou 350 tours, mais Danilo Petrucci a dû se rendre à l'évidence : le Grand Prix de Valence ne lui a offert que 27 tours de 4 km pour savourer une dernière fois le bonheur d'être pilote MotoGP. Qu'à cela ne tienne, il en a profité autant qu'il l'a pu, cherchant à tout prix à ne pas en perdre une miette, et ce d'autant plus qu'il venait d'enchaîner deux abandons après avoir été percuté dès le début des courses de Misano et de Portimão.

Aussi drôle qu'enclin à partager ses émotions, des plus heureuses aux plus pesantes, Danilo Petrucci s'est montré dimanche égal à lui-même, le visage barré d'un large sourire mais baigné de larmes dès sa mise en grille. En pleurs tout l'après-midi, il a tenu à vivre son départ dans la communion avec un championnat qu'il a profondément aimé.

"C'est vraiment un mélange de tout. De la joie, et je suis vraiment reconnaissant pour toutes les émotions que ce milieu m'a données et toutes celles que je leur ai apportées", expliquait-il au micro de BT Sport sur la grille de départ.

"Quand je me suis garé sur la grille, je me suis dit 's'il-te-plaît, ne te mets pas à pleurer' mais les gens ont commencé à venir me voir, tous ceux avec qui j'ai travaillé et tous les amis que j'ai dans le paddock", a-t-il raconté par la suite. "Je suis resté là et j'ai salué tout le monde, mais ensuite je devais aller aux toilettes, comme toujours, et ça a été un gros problème car quand je suis revenu toute la grille s'est mise à m'applaudir, toute l'équipe KTM, l'équipe Ducati… Heureusement qu'on était au début de la pitlane, sans quoi j'aurais eu du mal à prendre le départ de la course !"

"Finalement, il ne restait plus que trois minutes et on m'a dit que j'étais en retard, que je devais me dépêcher. Je transpirais déjà ! Je ne comprenais pas si je transpirais ou si je pleurais. En tout cas, j'étais très content de voir tout cet amour qui m'a été témoigné", a expliqué Petrucci. "Ces dernières semaines, j'ai reçu des centaines de messages via mes réseaux sociaux, sur mon téléphone et de la part des gens ici dans le paddock, et le plus beau ça a été de voir tout cet amour à mon égard. Je m'y attendais un peu mais quand on le vit réellement, c'est autre chose. Et puis, vous savez que j'ai pleuré la première fois que je suis monté sur le podium au Mugello, puis quand j'ai fini premier. Malheureusement, quand je suis heureux je ne peux pas faire autrement !"

Avant de prendre ce dernier départ et de clore dix ans dans les Grands Prix, Danilo Petrucci a notamment été salué par l'autre retraité du jour, Valentino Rossi. "Il m'a dit 'tu vas courir comme ça ?' parce que je portais une cravate et un chapeau ! Heureusement, on m'a arrêté parce que je voulais aussi porter une grosse paire de lunettes de soleil. Au moins j'aurais pu masquer mes larmes ! Et Valentino, je lui ai dit 'je n'arrive pas à arrêter de pleurer, ça part très mal aujourd'hui !'"

Le résultat de cette dernière course importait bien peu pour le pilote italien, qui n'avait qu'une obsession : rester sur ses roues. "J'ai essayé, mais franchement je voulais surtout finir la course après les deux précédentes. Dans les deux premiers tours, tout le monde était très agressif, alors j'ai essayé de rester là. Ensuite, la pression dans mon pneu avant a fortement augmenté et il m'était impossible de freiner fort, donc je me suis dit 'OK, n'y pense pas'. J'avais la KTM de MotoGP rien que pour moi, alors j'ai voulu profiter de ces derniers kilomètres sur cette moto."

"Dans les derniers tours, je me suis dit : 'Pourquoi est-ce que je devrais tomber aujourd'hui simplement pour ne pas finir dernier ?' [rires] La vie est un cycle : j'ai commencé dernier, je suis monté au sommet et j'en suis revenu à la dernière place. J'aurais peut-être dû m'arrêter, prendre la moto de rallye et faire le dernier tour avec !"

Arrivé par la petite porte, Danilo Petrucci a vécu un rêve éveillé en MotoGP, mais il aura été bien au-delà de son simple plaisir personnel en réussissant à se faire repérer par ses performances, puis à devenir pilote officiel et à remporter deux courses. Surtout, il aura été apprécié de tous. "Ça a vraiment été un plaisir de voir tout le monde si content et je suis vraiment heureux", soulignait-il dimanche, touché par les nombreux hommages reçus, juste retour pour le personnage le plus attachant du paddock.

KTM, notamment, a placé dans son box la moto avec laquelle il va disputer le Dakar en janvier prochain, signe du tournant que va prendre sa carrière. "Ça a été un autre grand cadeau de la part de KTM, qui m'a fait cette surprise. C'est grâce à KTM que ce transfert a été possible et je ne cesserai jamais de les remercier. J'ai toujours désiré courir avec eux, et faire le MotoGP avec le Dakar avec un constructeur comme celui-ci c'est une grande fierté pour moi. Même si les résultats n'ont pas été à la hauteur cette année, ils ont vu les efforts que j'ai investis jusqu'au dernier warm-up et jusqu'à… la mi-course ! Après, je me suis dit que je voulais prendre du plaisir. Maintenant, un autre défi m'attend et j'ai hâte de commencer."