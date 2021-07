KTM prêt à soutenir Danilo Petrucci au Dakar

Tech3 a de fortes chances d'aligner un duo issu de la KTM GP Academy en 2022. Remy Gardner a déjà été confirmé par l'équipe française et selon les informations de Motorsport.com, le leader du Moto2 va conserver le même équipier, Raúl Fernández, auteur d'une première saison très impressionnante dans la catégorie. L'arrivée de ces deux espoirs pourrait contraindre Danilo Petrucci à quitter le MotoGP.

Le pilote italien a confié il y a quelques semaines qu'il ne souhaitait pas rejoindre le WorldSBK et qu'il préférait se reconvertir dans le Dakar. Cette possible arrivée dans le monde du rallye-raid pourrait lui permettre de rester associé à KTM, l'un des principaux acteurs de la catégorie motos même si Honda a remporté les deux dernières éditions, mettant fin à une série de 18 succès de la marque de Mattighofen.

Pit Beirer, directeur général de KTM Motorsport, est "absolument" prêt à confier un guidon à Petrucci au Dakar : "Tout d'abord, je tiens à lui dire qu'on a encore un travail à faire dans ce paddock, ce n'est pas fini, nous ne quitterons pas la scène sans avoir réussi ensemble", a déclaré Beirer à Motorsport.com. "C'est un gros objectif à titre personnel. Mais c'est quelqu'un de bien, nous l'apprécions vraiment, nous aimons travailler avec lui. Nous aimons son père parce que nous le connaissons depuis de nombreuses années, depuis l'époque où il travaillait pour KTM. Donc s'il veut se reconvertir en rallye-raid, c'est sûr que nous serons partenaires."

Malgré un début de saison difficile au guidon de la RC16 et de fortes chances de voir l'aventure ne durer qu'un an en MotoGP, Danilo Petrucci reste satisfait de sa relation avec KTM, qui l'a recruté pour la saison actuelle avant le début de la campagne 2020, quand Ducati a fait savoir au pilote italien qu'il ne serait pas retenu dans son équipe officielle.

"Je fais confiance à KTM, parce qu'ils me font confiance depuis le début de la saison dernière ; je n'ai pas d'échéance pour discuter avec eux mais je leur suis très reconnaissant", a déclaré Petrucci après la course d'Assen, rappelant que sa priorité va au MotoGP mais que le Dakar l'intéresse fortement : "S'il y a la possibilité, je serai le premier à vouloir continuer en MotoGP. Je pense de plus en plus au tout-terrain, parce que c'est là que j'ai commencé."

"Jusqu'à mes 15 ans, je roulais en motocross et j'ai souvent dit que mon rêve était de faire le Dakar, du rallye-raid. Je suis plutôt âgé pour le MotoGP mais plutôt jeune pour le Dakar. Le moment est peut-être venu de faire ça. Je ne suis jamais aussi heureux que quand je suis sur une moto, du MotoGP au dirt track. C'est ma plus grande passion."

Propos recueillis par Lewis Duncan

