Danilo Petrucci se sent rajeunir et retrouve le plaisir avec KTM

De toute évidence soulagé d'en finir lorsque s'est conclue la saison 2020, Danilo Petrucci affiche la même volonté impatiente en ce début d'année, visiblement heureux d'avoir tourné la page d'un chapitre pourtant majeur de sa carrière, écrit avec Ducati. Le pilote italien avait semble-t-il besoin de changer d'air et il n'a pas perdu de temps pour se plonger dans son nouvel environnement.

Déjà fasciné par les infrastructures de KTM lorsqu'il a visité l'usine de Mattighofen en juin dernier au moment de sceller son transfert, il a pu découvrir début février le Red Bull Athlete Performance Center situé non loin de là, et dans lequel il a suivi durant une semaine un programme personnalisé afin de préparer sa saison. "C'est un très beau centre, ouvert à tous les athlètes Red Bull", souligne-t-il. "C'est très sympa de travailler avec eux. On a fait beaucoup de tests et de check-up et ça permet de voir clairement où on est très bon et où on doit progresser. Cela aide d'être suivi par un grand nombre de personnes qui connaissent des athlètes de très haut niveau."

"Ça fait pratiquement deux semaines que je m'entraîne avec ce nouveau programme", poursuit Danilo Petrucci. "J'aime vraiment cet aspect, parce qu'être suivi et voir les progrès que l'on accomplit au fil du temps c'est vraiment bien. C'est clairement essentiel de travailler sur les points faibles. La seule chose qui me manque désormais, c'est de monter sur la moto."

Danilo Petrucci a depuis plusieurs saisons déjà perdu les quelques rondeurs qui caractérisaient son physique massif, mais du haut de son mètre 81, il apparait plus affûté que jamais en ce début d'année, lui qui a repris une préparation intensive en début d'année après un mois de coupure. "Je travaille très dur. La plupart du temps, je fais deux entraînements par jour", confirme-t-il, boosté par ces sensations qu'il retrouve après une saison 2020 physiquement éprouvante.

"J'ai fini l'année dernière en ayant vraiment très peu d'énergie et j'ai surtout payé cher pendant toute l'année les conséquences de la mauvaise chute que j'ai eue en juillet", admet Petrucci, qui s'était fait une grosse frayeur lors des essais organisés juste avant le Grand Prix d'Espagne. "Physiquement, je suis arrivé fin novembre en étant vraiment lessivé. J'ai fait une IRM et elle a montré deux hernies dans le cou, si bien que je perdais de la sensibilité dans le bras. En décembre, on a décidé que j'allais vraiment m'arrêter et résoudre tous les problèmes."

"J'ai repris en janvier en me sentant un peu plus jeune, parce que j'ai vraiment commencé à travailler comme je le faisais quand j'avais 20 ans. Malheureusement j'en ai désormais 30, je suis un des plus expérimentés en MotoGP ! Mais je passe maintenant pratiquement 90% de ma journée à m'entraîner et à organiser mes sorties d'entraînement à moto ou faire de la physio. Et je retrouve vraiment la passion pour cela", se réjouit celui qui fait partie des quelques trentenaires du championnat. "Je retrouve l'approche que j'avais au début de ma carrière MotoGP. C'est le plus important parce que je me redécouvre vraiment comme celui que j'étais quand j'ai rejoint le MotoGP il y a dix ans. J'ai très envie de travailler et de progresser et je me sens plus jeune qu'avant."

Poussé par les responsables du programme KTM à retrouver ce plaisir de la pratique de la moto, ainsi qu'une certaine liberté qui s'était érodée avec les années, Danilo Petrucci assure qu'il y travaille. "Mike [Leitner] et Pit [Beirer] m'ont dit que je devais retourner à mes racines. On est tous très passionnés de moto et il faut retrouver le plaisir de faire ce qui nous pait, et je suis en train de le retrouver avec beaucoup de bonheur et de sérénité", promet-il.

