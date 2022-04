Darryn Binder premier surpris par sa performance à Mandalika

Certaines de ces manœuvres ont beau être encore critiquées, Remy Gardner ayant parlé d'un manque de "respect" au Qatar et Enea Bastianini lui ayant reproché un contact en Indonésie, Darryn Binder a fait forte impression lors de ses deux premières courses. Promu directement depuis le Moto3, le Sud-Africain est resté plus que discret pendant les tests de pré-saison mais a surpris en se battant pour un point avec Gardner à Doha et il a de loin été le plus performant des cinq débutants sous la pluie de Mandalika.

Lointain 22e sur la grille de départ, Binder a gagné des places tout au long de la course, jusqu'à intégrer la lutte acharnée pour la huitième place entre de nombreux pilotes. Il a un temps occupé cette position mais a été doublé par Aleix Espargaró et son frère Brad Binder en fin d'épreuve, pour voir l'arrivée en dixième position, devant le leader du championnat Bastianini. Darryn Binder ne s'attendait pas à être aussi performant dans des conditions, qu'il connaissait très peu avec la Yamaha.

"C'était une sacré expérience, je peux vous le dire !", a déclaré le pilote RNF sur le site officiel du MotoGP. "Dans les premiers tours, je n'arrivais pas à croire au niveau d'adhérence de ces pneus sous la pluie. Il m'a fallu quelques tours et je me suis dit 'Mince, est-ce que je peux faire ça ? Freiner si fort, accélérer si fort ?' et après quelques tours, je me sentais de mieux en mieux, j'ai continué à attaquer, j'ai commencé à faire quelques dépassements."

"Après un moment, j'ai vu que j'entrais dans les points, ce qui m'a vraiment réjouit, et j'ai vu que j'étais derrière mon frère, je me suis dit 'allons-y, je peux peut-être me battre avec lui.' J'ai réussi à les doubler tous, mais je roulais trop vite et dans les tours qui ont suivi, j'avais un peu de mal et je devais me battre. Je suis très heureux."

Darryn Binder a trop sollicité son pneu arrière, qui a commencé à lui donner moins d'adhérence, et il a préféré prendre moins de risques dans les derniers tours : "À un moment, je me suis dit 'fais juste en sorte de voir l'arrivée, tu as fais une bonne course, ne la gâche pas'. Je suis très heureux d'avoir ramené la moto, je suis super heureux d'avoir fait une course sous la pluie, maintenant j'ai cette expérience à mon actif. Je veux continuer à travailler et à prendre du plaisir."

Le rookie a été doublé par Brad Binder et Aleix Espargaró en un seul virage et il a été surpris par l'intensité de la course pour des places loin du podium : "Quand [Brad] m'a doublé, il a saisi une opportunité parce qu'Aleix m'a dépassé [en premier], je suis sorti un peu large pour essayer de prendre l'intérieur, et Brad nous a doublés tous les deux, c'était la spéciale deux en un ! Dans les derniers tours, tout le monde se battait. J'étais vraiment surpris, c'était comme une lutte pour la victoire alors que c'était la huitième place."

Un beau duel avec son frère et des pilotes expérimenté

Au cours de sa remontée, Darryn Binder a doublé Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, tous deux vainqueurs en MotoGP, et a surtout connu son premier duel au haut niveau avec son frère, une séquence de la course qu'ils ont tous les deux particulièrement appréciée.

"C'est très cool. Tu roules derrière des gars que tu vois en MotoGP depuis longtemps et quand tu es face à eux, tu de dis 'Mince, je le fais vraiment, je roule avec eux, ils savent ce qu'ils font donc je fais quelque chose de bien !'. C'était cool d'affronter Brad. J'aurais aimé le battre mais il a été meilleur [dimanche] et je tenterai encore quand une nouvelle opportunité se présentera."

Brad et Darryn Binder

"J'ai discuté avec mon frère après la course", a ajouté Darryn Binder lors de sa rencontre avec les journalistes. "Il m'a dit 'bravo, c'était bien' et il m'a dit qu'il avait eu des soucis avec le variateur de hauteur. Je lui ai dit 'tu m'as quand même battu, je ne sais pas pourquoi tu te plains !' Je pense qu'il a été un peu surpris de me voir en course mais il était très content. Je suis vraiment heureux."

Malgré les conditions inédites pour lui, Darryn Binder était en terrain connu à Mandalika puisque c'est sur cette piste que se sont conclus les essais de pré-saison au mois de février. Il s'attend à rentrer dans le rang à Termas de Río Hondo, circuit qu'il n'a connu qu'en Moto3 : "C'est toujours sympa d'avoir une bonne course, ça motive pour la prochaine. En Argentine, ça sera un nouveau circuit sur une MotoGP pour moi. On fera un pas en arrière et il faudra repartir de l'arrière et tout reconstruire. Je vais profiter de ce moment, revenir frais en Argentine et j'espère que ça se passera bien."