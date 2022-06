Darryn Binder espère que ses progrès convaincront RNF et Aprilia

Le plateau 2023 du MotoGP commence à prendre forme entre la prolongation de Fabio Quartararo chez Yamaha et l'arrivée de Jack Miller du côté de KTM, qui ouvre la voie à Enea Bastianini ou Jorge Martín dans l'équipe Ducati officielle. D'autres formations sont encore totalement dans le flou, à l'image de RNF. L'équipe de Razlan Razali va se séparer de Yamaha et entamer un partenariat avec Aprilia qui aura notamment pour but de miser sur de jeunes talents susceptibles de rejoindre le constructeur italien par la suite, mais les deux entités sont également prêtes à saisir des opportunités sur le marché des transferts.

Dans ce contexte, le sort d'Andrea Dovizioso et Darryn Binder est incertain. Le premier est en délicatesse sur la Yamaha et a lui-même confirmé que la retraite était l'option la plus probable. Le second est dans une situation opposée et vit une première saison en MotoGP encourageante malgré les doutes affichés par certains observateurs après son arrivée depuis le Moto3. Le Sud-Africain n'a encore aucune certitude pour 2023 mais veut convaincre ses patrons de lui maintenir leur confiance.

"Évidemment, j'aimerais rester chez RNF sur une Aprilia, ça serait bien", a déclaré le cadet des frères Binder. "J'aimerais rester en MotoGP globalement ! Pour le moment, tout est encore très frais. J'essaie juste de faire de mon mieux pour continuer à progresser et j'espère leur prouver que j'ai le potentiel pour continuer à faire mieux et être rapide. Avec tout ce qui se passe, je pense que c'est fou en ce moment, je ne suis pas sûr de ce qu'il se passe. Je peux juste faire ma part, faire de mon mieux et espérer que ça se concrétisera. Sinon, tant que je resterai dans le monde de la course, je serai toujours heureux."

Binder a franchi un cap au Mugello

Darryn Binder a des arguments pour convaincre RNF. Deuxième des cinq rookies au championnat, il est entré dans les points pour la deuxième fois de la saison à Barcelone en prenant la 12e place devant deux vainqueurs de Grands Prix, Franco Morbidelli et Jack Miller. "J'ai connu une super course, je me suis battu contre de très grands noms et j'ai eu une belle réussite, alors ça a vraiment été une bonne course pour moi et j'y ai pris beaucoup de plaisir", a souligné Binder après l'arrivée.

Darryn Binder a marqué quatre points au GP de Catalogne

Ce résultat est visiblement le fruit de changements efficaces sur la Yamaha, effectués entre les deux premières séances d'essais au Mugello. "Ce changement m'a apporté beaucoup de confiance sur l'avant, ce que je cherchais depuis un moment", expliquait Darryn Binder en début de week-end à Barcelone. "J'ai juste construit sur ça, sans rien faire de fou, et en course [en Italie], on a prouvé que ça aidait vraiment. [...] Au début, il fallait seulement piloter la moto de base et essayer d'apprendre autant que possible mais je pense qu'après Le Mans, tout le monde a réalisé que j'avais besoin d'un peu d'aide. J'arrivais à un stade où les commentaires étaient les mêmes depuis trois courses. On devait trouver quelque chose de différent."

Darryn Binder a encore senti des progrès au cours du test post-course de Barcelone. Le pilote RNF a passé en revue des réglages de fourche et d'amortisseur et malgré une chute selon ses propres termes "merdique", il a senti une moto "plus précise" qui lui permettait d'enchaîner des chronos avec plus de constance que pendant la course disputée la veille : "On voulait tester des réglages différents pour voir si on pouvait faire des ajustements dans les domaines qui me posent encore des difficultés, j'ai juste essayé d'être un peu plus à l'aise."

"Dans l'ensemble, je pense qu'on va toujours dans la bonne direction. [....] J'enchaîne juste les tours et je sens que je progresse, et parfois j'ai l'impression d'atteindre un plateau pendant un moment. Puis on comprend les choses et on fait un nouveau pas en avant. Je pense que ce week-end a été positif et [au cours du test] je pense que j'ai été légèrement meilleur que pendant le week-end."

"Pas un gros pas en avant, mais mon rythme était bien meilleur. J'ai pu prendre la piste avec un pneu rodé et être beaucoup plus proche du [meilleur] temps que pendant le week-end. Normalement, on a une assez grosse dégradation."

Le test de Barcelone a été utile pour Darryn Binder

Darryn Binder doit encore progresser dans les phases de freinage, s'inspirant naturellement de Fabio Quartararo, la référence chez Yamaha : "Actuellement, je cherche vraiment à réussir à freiner plus tard. Je sens que je veux le faire mais il faut que j'arrive à mieux ralentir au milieu [de la phase de freinage] dans les freinages en ligne. Fabio arrive à beaucoup mieux ralentir au milieu de la zone de freinage. Il ne faut pas freiner avec l'avant pendant une trop longue période, j'essaie de gagner des sensations sur ça pour freiner fort sur l'avant en ligne droite puis de le relâcher en entrant [dans le virage]."

"À Jerez, j'ai eu un blocage en course, pendant le test je suis tombé à cause d'un blocage comme ça, et au Mans j'ai eu beaucoup de mal. Puis on a fait nos progrès, j'ai beaucoup gagné en confiance, je me suis rapproché mais j'essaie juste de trouver quelque chose. [Au cours du test de Barcelone], c'était dans les réglages de la fourche, pour freiner un peu plus sur l'avant."

"Je ne dirais pas que j'ai tout compris"

Après neuf courses disputées, Darryn Binder commence à prendre ses marques dans une catégorie naturellement très différente du Moto3 mais reconnaît avoir encore besoin d'acquérir des connaissances pour appréhender correctement les changements de réglages à faire sur sa M1.

"Je ne dirais pas que j'ai tout compris. Dans certaines courses, comme au Mugello, je me dis que j'ai compris comment utiliser l'anti-patinage mais quand il n'y a pas d'adhérence, c'est une autre histoire. J'apprends et je comprends vraiment des choses, je vais lentement mais sûrement dans la bonne direction, mais ce week-end, en qualifications quand on a pris le deuxième tendre, j'ai dit aux mecs d'aller dans une direction totalement opposée sur l'anti-patinage, et c'était dix fois pire ! Il fallait aller totalement dans l'autre direction. "

"ll me faut encore plus d'expérience pour ce genre de choses. Je savais qu'il m'en fallait plus mais je n'en avais pas besoin de tant que ça pour me libérer un peu. Je comprends beaucoup mieux les choses maintenant et je commence à apprendre comment piloter cette moto. Toutes les courses aident si on peut voir l'arrivée, on continue à apprendre et ça s'améliore vraiment, petit à petit."

Avec Léna Buffa