Darryn Binder va tester la Yamaha MotoGP mardi

D'après les informations de Motorsport.com, Darryn Binder va réaliser un test au guidon de la Yamaha YZR-M1 ce mardi, sur le circuit de Brno, une étape majeure en vue de sa possible arrivée en MotoGP en 2022.

Le pilote sud-africain a en effet toutes les chances d'être promu dans la catégorie reine la saison prochaine pour défendre les couleurs du Sepang Racing Team (SRT), structure satellite du constructeur d'Iwata. Après la tentative vaine de l'équipe malaisienne de recruter Raúl Fernández et alors que ses chances de convaincre Marco Bezzecchi restent floues, le frère cadet de Brad Binder est désormais un candidat sérieux pour rejoindre la formation en 2022.

Cette prochaine saison s'annonce compliquée pour l'équipe de Razlan Razali, puisque l'on a appris ces derniers jours qu'elle devra se passer de la sponsorisation de Petronas, la compagnie pétrolière ayant décidé de se retirer des Grands Prix moto. En conséquence, SRT mettra fin à son engagement dans les catégories Moto3 et Moto2, et concentrera ses efforts sur le MotoGP, avec probablement deux motos de spécification B et plus de machine d'usine équivalente à celle de l'équipe officielle.

Par ailleurs, Maverick Viñales ayant décidé de rompre son contrat avec Yamaha afin de rejoindre Aprilia, SRT va selon toute probabilité devoir se passer de Franco Morbidelli afin qu'il rejoigne l'équipe d'usine du constructeur. S'ajoutant au départ à la retraite de Valentino Rossi, ce sont donc deux nouveaux pilotes, et non un seul comme initialement envisagé, qui doivent être trouvés pour former le line-up SRT.

Darryn Binder est actuellement aligné par cette même équipe en Moto3 et il pourrait bien devenir le premier pilote depuis Jack Miller, en 2015, à faire le grand saut sans en passer par la catégorie Moto2. SRT devant composer avec un budget revu à la baisse avec le départ de Petronas, ses dirigeants recherchent de nouvelles formules, et cette promotion en serait une grâce au soutien financier qui accompagne Binder.

Né à Potchefstroom et âgé de 23 ans, Darryn Binder occupe actuellement la sixième place du championnat Moto3 avec 86 points, à 110 points du leader Pedro Acosta. Passé par la Red Bull Rookies Cup, il a intégré les Grands Prix en 2015 et obtenu un premier podium trois ans plus tard, avant de signer ce qui est pour le moment son unique victoire l'an dernier à Barcelone.

D'autres noms du contingent Petronas/SRT circulent actuellement pour venir renforcer les effectifs Yamaha en MotoGP, à l'image de Xavi Vierge et Jake Dixon. L'Anglais a même été cité pour un éventuel remplacement de Franco Morbidelli (blessé) au Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura lieu la semaine prochaine, si la suspension de Maverick Viñales devait se transformer en un divorce définitif avec effet immédiat et requérir le passage de Cal Crutchlow, actuel remplaçant de Morbidelli, dans l'équipe officielle.