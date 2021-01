La date de présentation de la Yamaha M1 2021 annoncée

Après Ducati, c'est au tour de Yamaha d'annoncer la date de présentation de sa machine pour la saison à venir : la M1 version 2021 sera dévoilée le lundi 15 février à 10h30 (heure française), six jours après la Desmosedici. COVID-19 oblige, l'événement sera à suivre exclusivement via le site internet de Yamaha, avec une cérémonie en présence de Lin Jarvis, patron de Yamaha Motor Racing, de Massimo Meregali, directeur de l'équipe officielle, et des pilotes.

La saison 2021 va marquer une nouvelle ère pour Yamaha puisque Valentino Rossi est parti dans le team SRT après un total de 15 saisons dans l'équipe officielle, dont les huit dernières. Le nonuple Champion du monde sera remplacé par Fabio Quartararo, vainqueur de ses trois premiers Grands Prix en 2020. Le Français fera équipe avec Maverick Viñales, comme lui sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2022. Rossi pilotera lui aussi la M1 version 2021 chez Petronas, contrairement à son équipier Franco Morbidelli, qui aura encore une machine hybride, sans certaines nouveautés.

Cette Yamaha M1 2021 devrait peu évoluer visuellement puisqu'en raison de la crise sanitaire, le développement du moteur a été gelé et que les constructeurs doivent conserver la même aérodynamique. Une évolution aéro sera permise durant la saison et seul Aprilia, unique marque disposant encore des concessions, aura le droit à une nouvelle version de son moteur pendant l'année. KTM a été autorisé à un changement sur son moteur cet hiver.

Lire aussi : Yamaha ne regrette pas d'avoir misé sur Viñales et Quartararo

Du côté de la livrée, peu de changements sont à prévoir sur les Yamaha officielles puisque Monster Energy sera toujours présent dans le rôle de sponsor titre, même si la boisson énergisante est également devenue partenaire de Suzuki.

Related video