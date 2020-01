Trois présentations MotoGP à la veille du test de Sepang

Après une trêve de près de deux mois, le MotoGP va bientôt sortir de son hibernation. Avec quelques jours d'avance sur leurs collègues de la Formule 1, les équipes s'apprêtent à lever le voile sur leurs nouvelles machines et leurs livrées 2020, ainsi que sur les sponsors qui les accompagneront durant la saison à venir.

À l'heure où cinq équipes ont dévoilé à quel moment leur saison 2020 et leur moto seraient présentées, la structure officielle Ducati continue à afficher la date la plus précoce, puisque le rendez-vous a été fixé au 23 janvier. Les médias retrouveront les Rouges à Bologne, la ville à laquelle le constructeur est rattaché, ses ateliers étant implantés dans la banlieue de la capitale régionale, à Borgo Panigale. Avant d'arpenter les pistes du monde entier, c'est un lieu historique qu'investiront les Desmosedici, à savoir le Palazzo re Enzo, situé en plein centre-ville, pour dévoiler la GP20 auprès de ses pilotes, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci.

Après quelques jours de trêve, les choses vont ensuite s'accélérer et le début du mois de février s'annonce particulièrement chargé. Le shakedown du test de Sepang, du 2 au 4 février, sera en effet immédiatement suivi par une salve de rendez-vous menant vers la première séance réunissant l'intégralité des pilotes.

L'équipe officielle Honda donnera le coup d'envoi de cette intense semaine, avec une présentation dont la date coïncidera avec la dernière journée du shakedown. Afin de voir pour la première fois les frères Márquez sous les mêmes couleurs, rendez-vous est donné en Indonésie, l'une des destinations favorites du HRC. Après avoir organisé cet événement à Madrid l'année dernière, Repsol Honda retrouve donc cette fois Jakarta, qui l'a déjà accueillie à plusieurs reprises par le passé.

La suite de la semaine se déroulera toujours en Asie, puisque trois équipes organiseront leur présentation sur le circuit de Sepang à la veille de la reprise des essais sur place. C'est en effet le 6 février qu'ont choisi Suzuki ainsi que les deux équipes Yamaha, la structure factory et le Petronas Yamaha SRT, pour dévoiler leurs couleurs et leurs objectifs en vue de la nouvelle saison.

