Un début de saison sans Márquez, "pas la fin du monde" pour Honda

Honda a déjà fortement pâti de l'absence de Marc Márquez la saison dernière, et c'est à nouveau sans son pilote star que le constructeur doit entamer le championnat 2021. Malgré l'amélioration de son état, l'Espagnol n'a en effet pas reçu l'autorisation des médecins pour disputer les deux premiers Grands Prix, qui se déroulent cette semaine et la prochaine à Losail.

"Il n'est pas au Qatar, car les médecins estiment qu'il a encore besoin d'un peu de temps pour que l'on soit sûr à 100% qu'il puisse faire son retour dans de bonnes conditions", explique le team manager Repsol Honda auprès de la chaîne DAZN.

Après les grandes difficultés rencontrées l'année dernière, Márquez a mis un point d'honneur à suivre scrupuleusement les recommandations de la nouvelle équipe médicale à laquelle il a confié sa récupération à partir de sa troisième opération, pratiquée début décembre à Madrid. C'est après avoir reçu l'accord des docteurs qu'il a intensifié son entraînement, s'essayant au VTT, à la minimoto puis au pilotage d'une grosse cylindrée à Barcelone et Portimão.

D'après Alberto Puig, ces roulages destinés à évaluer sa condition se sont révélés prometteurs. C'est pourtant après avoir passé un nouveau contrôle médical dans la foulée que le pilote espagnol a été maintenu au repos.

"À Barcelone et à Portimão, ses sensations ont été bonnes, il a été rapide, mais les médecins ont souhaité attendre, compte tenu du stress auquel est soumis le corps sur les Grands Prix, afin qu'il ne soit pas excessif. Nous avons suivi les indications des médecins mais nous espérons qu'il sera de retour d'ici peu et qu'il fera ce qu'il sait faire, c'est-à-dire gagner des courses."

"Il roule bien, il n'a pas oublié comment piloter une moto. La vraie raison ce n'est pas qu'il ne peut pas piloter une moto, c'est que le médecin veut s'assurer que suffisamment de temps sera passé depuis l'opération. Le médecin a pris sa décision, et c'est la bonne chose à faire. Nous allons attendre."

"Confiance à 100%" dans Pol Espargaró

Honda a connu l'an dernier une saison noire, avec des statistiques historiquement faibles et particulièrement une absence inédite de victoire. Malgré l'espoir qu'a suscité l'amélioration de l'état de Marc Márquez ces dernières semaines, Alberto Puig veut relativiser. Alors que le retour du #93 ne devrait désormais plus être qu'une question de semaines, 2021 doit être un championnat plus classique, avec un nombre de courses que chacun espère cette fois non impacté par la crise sanitaire.

"Commencer sans notre champion, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ce n'est pas la fin du monde. Si tout se passe bien cette année, nous aurons un long championnat et nous aurons le temps de nous rattraper", estime le responsable espagnol.

Et Alberto Puig compte également sur sa nouvelle recrue pour compenser l'absence du champion. "Nous avons un autre pilote qui a la capacité de se battre pour le championnat. Nous avons recruté Pol Espargaró parce que nous pensons qu'il a de l'expérience et des capacités. Nous sommes convaincus qu'il va se porter à un très haut niveau, même si au début il peut lui falloir un peu de temps. Quand nous avons signé avec lui, nous avons bien sûr pensé qu'il était la bonne personne pour cette année. Nous lui faisons confiance à 100% et nous espérons qu'il pourra être rapide sur notre moto."

Avec German Garcia Casanova



