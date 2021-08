Aprilia se décidera sur les débuts de Viñales après son test

Suspendu par Yamaha pour le GP d'Autriche, Maverick Viñales est encore absent à Silverstone, son contrat avec l'équipe japonaise ayant été rompu. Le #12 pourrait rapidement faire son retour sur les grilles de départ puisqu'il va commencer son travail avec sa nouvelle formation, Aprilia, dès la semaine prochaine, avec un test sur le circuit de Misano.

Viñales a dans un premier temps été recruté pour la saison 2022 mais puisqu'il est désormais libéré de tout engagement avec Yamaha, il est probable de le voir remplacer Lorenzo Savadori cette année, peut-être dès le GP d'Aragón dans deux semaines. Massimo Rivola ne fixe aucune échéance et préfère attendre le roulage de Misano pour prendre une décision.

"C'est une grosse opportunité parce le test a juste une vocation : plus tôt il est sur la moto, mieux c'est pour l'an prochain", a expliqué le directeur général d'Aprilia Racing au site officiel du MotoGP. "C'est sûr qu'[après] le test, on décidera quoi faire, mais qu'il soit sur la moto sera une étape supplémentaire. Mais en même temps, on ne veut pas se précipiter, on a besoin qu'il soit à l'aise, donc le test est assez important."

Aprilia se réjouit de reformer le duo des saisons 2015 et 2016 chez Suzuki puisque Viñales va retrouver Aleix Espargaró, dont il est resté très proche. Rivola est convaincu que sa recrue sera va beaucoup apporter : "C'est une opportunité fantastique pour nous, à mes yeux Maverick est l'un des meilleurs talents, si ce n'est le meilleur, du paddock. Donc je suis impatient. Je suis vraiment curieux de le voir sur la moto. Tout le monde, tous les coéquipiers d'Aleix ont eu des difficultés."

L'arrivée annoncée de Maverick Viñales signifie que Lorenzo Savadori ne conservera pas sa place de titulaire, mais le Champion 2020 du Superbike italien restera dans un rôle à définir. "Je dois dire que Lorenzo fait un bon travail parce qu'il vient d'un monde totalement différent et qu'il progresse course après course. Si nous avons cette opportunité, ce n'est pas contre Lorenzo mais en faveur de Maverick."

"Lorenzo lui-même a conscience que s'il y a une opportunité pour Maverick, ça lui permettra d'apprendre. Tout le monde est enthousiaste à Noale, c'est la plus grande opportunité de l'Histoire d'Aprilia, et encore plus parce que c'est un ami d'Aleix. Je pense qu'ils peuvent former un très bon duo."