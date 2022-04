Un déluge repousse le départ du Grand Prix d'Indonésie

Comme pour la visite du WorldSBK sur le circuit en novembre dernier, la pluie vient troubler le Grand Prix d'Indonésie en MotoGP. Alors que le climat équatorial de Mandalika avait épargné les courses du Moto3 et du Moto2, un déluge s'est abattu sur la piste moins d'une heure avant le départ de l'épreuve de la catégorie reine.

La course devait débuter à 15h00 (8h00 en France métropolitaine) et son départ a dans un premier temps été repoussé de dix minutes, mais les conditions ne se sont pas améliorées et au moment où ces lignes sont écrites, aucun horaire n'a été déterminé. Le circuit est détrempé, avec une quantité d'eau qui rend pour le moment tout roulage totalement impossible, et la foudre a même touché un bac à graviers.

"Ce sont des conditions vraiment extrêmes", a commenté le poleman Fabio Quartararo sur Canal+. "Je préfère quand il y a beaucoup d'eau mais là c'est un peu trop, la visibilité aussi."

La voiture de sécurité dans un tour de reconnaissance

La chaîne cryptée a montré un responsable de la direction de course s'exprimant devant le garage de Yamaha, pour informer l'équipe que si l'allée des stands n'est pas ouverte avant 16h00 (9h00 en France), la course ne pourra pas être organisée ce dimanche. On sait déjà qu'elle ne sera pas ouverte avant 15h45, avec de nouvelles informations attendues cinq minutes plus tôt.

Un Grand Prix animé avant même le départ

Avant l'arrivée de la pluie, la course avait déjà vu sa durée raccourcie. Les 27 tours initialement prévus ont été ramenés à 20 en raison du mauvais état de l'asphalte dans plusieurs portions du tracé, seule la partie allant du dernier virage jusqu'à la fin du dernier secteur ayant été refaite ces dernières semaines. L'asphalte a tendance à se décomposer, faisant apparaître de la poussière que la pluie transforme en boue, mais aussi des graviers qui viennent percuter les pilotes quand ils sont dans le sillage d'un concurrent.

"C'est très douloureux quand on suit une autre moto, parce qu'on est percuté par les pierres sur les bras, et ça passe sous le casque", précisait Jorge Martín, deuxième sur la grille, après les séances d'essais de vendredi. "Il y en a dans le casque parfois, donc ce n'est pas très sûr mais c'est comme ça."

Dans la partie refaite, le drainage reste problématique dans plusieurs portions, ce qui pourrait compliquer la situation en course. "Il y a des flaques qui restent dangereuses entre les virages 4 et 5, qui sont l'une des portions les plus rapides de la piste", indiquait Quartararo après sa pole, interrogé sur le nouvel asphalte posé du dernier virage jusqu'à la fin du premier secteur.

La course se disputera sans Marc Márquez, contraint de déclarer forfait après son très effrayant highside au cours du warm-up. Souffrant d'une commotion cérébrale, son casque ayant frappé le sol, l'octuple Champion du monde a été déclaré inapte à prendre le départ.