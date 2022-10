Nouvel horaire pour le GP de Thaïlande après le déluge

Crainte depuis le début du week-end, la pluie avait épargné toutes les séances du MotoGP à Buriram. Elle est apparue avant la course du Moto2, qui n'a pas pu aller à son terme, et c'est un véritable déluge qui s'est abattu dans l'heure précédant l'épreuve du MotoGP.

Pendant une heure faite de fortes averses et périodes d'accalmie, la direction de course a multiplié les tours en piste afin de jauger l'évolution des conditions de piste avec l'ancien pilote Loris Capirossi, délégué de la Dorna, au volant. Les conditions se sont améliorées et le départ a finalement été fixé à 15h55 sur place (10h55 en France métropolitaine), soit près d'une heure après l'horaire initial.

Le circuit reste piégeux et la direction de course a prévu deux tours de reconnaissance, et a donc enlevé une boucle au total de l'épreuve, qui fera 25 tours.

La nuit tombe aux alentours de 18h00 à Buriram en cette saison, ce qui ne permettait pas des délais immenses. Si la course n'avait pas pu se tenir ce dimanche, un report à lundi était peu probable puisque cela aurait posé des problèmes logistiques avec les vols prévus pour envoyer le matériel en Australie, théâtre du prochain Grand Prix dans deux semaines.

Marco Bezzecchi a signé la pole de ce Grand Prix devant Jorge Martín et Pecco Bagnaia. Le leader du championnat Fabio Quartararo est quatrième, et le seul pilote à ne pas disposer d'une Ducati parmi les sept premiers. Le Français s'élancera devant son compatriote Johann Zarco, Enea Bastianini venant compléter la deuxième ligne.

C'est la seconde fois de l'année que les pilotes ont été confrontés à une telle attente après le Grand Prix d'Indonésie en début de saison. L'épreuve avait finalement pu se tenir, avec 1h15 de retard sur l'horaire initial.