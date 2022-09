Le déluge annule les EL3, les qualifications auront bien lieu à Motegi

Les conditions météo chamboulent le programme à Motegi. Le typhon Talas s'approche des côtes japonaises, provoquant de fortes averses dans la région du circuit. Si les EL2 ont pu se dérouler sans grande difficulté dans la matinée, malgré plusieurs chutes, un déluge s'est abattu au cours des qualifications de la catégorie Moto2, provoquant la sortie du drapeau rouge.

À l'heure où les EL3 auraient dû débuter, la Q2 de la catégorie intermédiaire restait donc à terminer. Après quelques dizaines de minutes d'incertitude, la séance d'essais du MotoGP a finalement été annulée, mettant la suite du programme en doute. Une réunion avec les patrons d'équipe s'est tenue pendant que la voiture de sécurité multipliait les tours en piste afin d'évaluer les conditions.

Les averses étant devenues moins fortes, les qualifications du Moto2 ont pu reprendre et celles du MotoGP ont été fixées à 16h00 locales (09h00 en France métropolitaine), avec une heure de retard sur le programme initial. La séance a finalement dû être décalée une dernière fois, de dix minutes, en raison du retour d'une forte pluie. Les changements dans le programme ont également provoqué l'annulation de la première course du week-end en Asian Talent Cup, le temps venant à manquer avant l'arrivée de la nuit.

Ces mauvaises conditions météo étaient redoutées par le MotoGP mais après une première réunion entre la Dorna et les équipes ce samedi matin, il avait été décidé de maintenir le programme initialement prévu. S'il n'avait pas été possible d'organiser les qualifications ce samedi, l'option la plus probable aurait été de prendre le classement des essais libres pour déterminer la grille de départ, ce qui serait revenu à se baser sur les EL1, seule séance disputée sur piste sèche depuis le début du week-end.

Jack Miller aurait hérité de la pole position devant les trois principaux prétendants au titre, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Aleix Espargaró. Marc Márquez se serait retrouvé sixième, Johann Zarco 11e et Enea Bastianini seulement 14e.

Un report des qualifications à dimanche matin était également possible, et ce sans modifier l'horaire de la course, prévue à 15h00 (8h00 en France). Cela s'est déjà produit à Phillip Island en 2019.