Dernière ligne droite avant le retour du MotoGP en Thaïlande

Trois ans après sa dernière visite sur place, le MotoGP va enfin faire son retour en Thaïlande la semaine prochaine ! Après deux premières éditions couronnées d'un énorme succès populaire, l'épreuve asiatique avait en effet été retirée du calendrier ces deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19 qui a sévi à travers le monde.

C'est donc avec un enthousiasme non feint que les pilotes et les équipes vont reprendre le chemin de Buriram et du Chang International Circuit du 30 septembre au 2 octobre dans le cadre de la 17e manche de la saison 2022 de MotoGP ! Les fans aussi, le GP de Thaïlande ayant été d'emblée un succès populaire d'envergure en 2018 et 2019.

Jugez plutôt : avec plus de 222 000 spectateurs répartis sur les trois jours de compétition en 2018 et plus de 226 000 l'année suivante, l'épreuve peut se targuer d'avoir réuni le public le plus important du calendrier lors de ses deux premières éditions devant la France, l'Allemagne et l'Autriche. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que le hiatus de trois ans imposé par la crise sanitaire n'a en aucun cas refroidi les ardeurs du public thaïlandais, qui devrait une nouvelle fois répondre présent.

Il est vrai qu'en seulement deux courses disputées à Buriram, le MotoGP a déjà vu certaines de ses plus belles pages d'Histoire s'écrire. En 2018, l'épreuve avait en effet offert un finish haletant avec pas moins de quatre prétendants à la victoire : Andrea Dovizioso, qui a récemment raccroché à l'issue du GP de Saint-Marin mais qui évoluait encore à l'époque pour Ducati, avait en effet tenté le tout pour le tout en faisant l'intérieur à Marc Márquez dans le dernier virage, ce dernier décroisant parfaitement pour l'emporter in extremis. C'est même à un tir groupé de trois pilotes tenus en moins de trois dixièmes auquel on avait assisté, Maverick Viñales venant parachever le podium après avoir manqué de peu de se faire harponner par son coéquipier d'alors chez Yamaha, Valentino Rossi.

Par la suite, Márquez s'était également imposé l'année suivante, décrochant par la même occasion sa huitième couronne mondiale, la dernière à ce jour, cette fois-ci au terme d'un duel homérique face à un certain Fabio Quartararo. Le Français, qui était alors encore en quête de sa première victoire en catégorie reine, s'était incliné d'un rien face à l'Espagnol, moins de deux dixièmes séparant les deux hommes sous le drapeau à damier.

C'est en Thaïlande que Márquez a remporté son dernier titre en 2019.

Mais trois ans plus tard, force est de constater que les choses ont beaucoup changé en MotoGP ! Quartararo a en effet remporté son premier sacre l'an dernier alors que Márquez a pour sa part été empêtré dans des pépins physiques à répétition, dont il a semblé tout juste sortir lors de son retour dans le paddock le week-end dernier en Aragón.

Cette année encore, le GP de Thaïlande promet de revêtir une importance décisive dans l'attribution du titre, avec à minima trois pilotes pouvant encore rêver des lauriers en cette fin de saison. Quartararo continue de mener la danse mais son avance s'est drastiquement réduite à la suite de sa chute survenue hier. Le pilote Yamaha ne dispose plus en effet que de dix points de marge sur Francesco Bagnaia, vainqueur en 2018 sur le Chang International Circuit en Moto2. Il ne faut pas non plus oublier Aleix Espargaró, troisième au classement à seulement 17 unités du Français, et qui a toujours son mot à dire dans la perspective du titre.

Voilà qui devrait réserver un spectacle à nul autre pareil lors du GP de Thaïlande : sur un circuit propice aux dépassements, les pilotes et les équipes auront à cœur de briller devant un public qui ne manquera pas de témoigner une nouvelle fois de sa ferveur dans des tribunes qu'on annonce d'ores et déjà combles !