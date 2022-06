Plus que deux pneus arrière à chaque course en 2023

Michelin souhaite réduire son empreinte écologique, ce qui passe par une réduction du nombre de pneus produits, et donc transportés. Cette année, le nombre de pneus arrière par pilote est passé de 15 à 13 par Grand Prix, sachant qu'ils n'ont toujours le droit d'en utiliser que 12 dans cette sélection. À l'avant, Michelin apporte toujours 15 pneus par pilote, dix pouvant servir en piste.

L'allocation de pneus arrière est actuellement composée de six gommes tendres, quatre medium et trois dures mais selon les conditions rencontrées, certains composés sont souvent totalement délaissés sur l'intégralité d'un week-end. À la suite d'un sondage effectué auprès de l'intégralité des équipes composant la grille, il a donc été décidé de réduire le choix à deux types de pneus arrière par week-end.

Tous les pilotes disposeront du même quota de 12 pneus, composé de sept gommes tendres et cinq dures. Dans le détail, ce sera à Michelin de choisir les pneus apportés, sachant qu'au total, le manufacturier clermontois dispose d'un catalogue de 30 versions différentes de ces gommes, en comptant l'avant et l'arrière.

"Nous passons une deuxième étape avec cette décision", a déclaré Piero Taramasso, responsable de la compétition deux roues de Michelin, au site officiel du MotoGP. "Ce changement signifie que nous fabriquerons 1500 pneus de moins par saison, soit 1500 pneus de moins à transporter, ce qui correspond à la stratégie durable du Groupe Michelin et de la Dorna, pour avoir un meilleur championnat, plus vert."

"Nous voulons un championnat plus vert et nous travaillons ensemble depuis plusieurs saisons. À l'avenir, nous travaillerons peut-être sur d'autres sujets, comme des pneus plus durables dans leurs composants, avec des matériaux durables. Nous le proposons déjà en MotoE, avec un pneu arrière qui a 46% de matériaux naturels, et cela va augmenter tous les ans."

La construction des pneus ne devrait pas évoluer l'an prochain. Après une révolution sur le pneu arrière en 2020, Michelin a prévu de tester une nouvelle version de son pneu avant à partir de cette année, avec pour objectif de l'introduire en compétition en 2024. Certains pilotes demandent une gomme moins sensible au pilotage en groupe, situation dans laquelle le pneu surchauffe et monte en pression, ce qui rend les dépassements plus difficiles.