Di Giannantonio, une ascension trop tardive pour convaincre

Fabio Di Giannantonio est passé par toutes les émotions ces dernières semaines. L'Italien a appris qu'il allait perdre sa place dans l'équipe Gresini la saison prochaine, pour faire place à Marc Márquez, au moment où il n'a jamais été aussi performant sur la Ducati. L'annonce de l'arrivée son remplacement a été faite trois jours avant une quatrième place en Indonésie, et Di Giannantonio a décroché son premier podium une semaine plus tard, en Australie.

Ravi de ce résultat, l'intéressé a néanmoins regretté qu'il soit arrivé trop tard pour convaincre Gresini. "Phillip Island est une de ces pistes sur lesquelles il faut beaucoup de couilles, mais peut-être que j'en aurais choisi une autre juste parce que si c'était arrivé à un autre moment de l'année, ça m'aurait aidé à garder ma place", a reconnu l'Italien en conférence de presse après l'arrivée.

Arrivé en MotoGP la saison passée, Di Giannantonio était jusqu'à Phillip Island le seul des huit représentants de Ducati à n'avoir décroché aucun podium dans la catégorie. Avant les deux dernières courses, son meilleur résultat était une huitième place, conquise au Mans en 2022 puis au Japon cette année.

Certains pilotes ont besoin de plus de temps pour arriver à maturité et la génération arrivée en 2019 l'a démontré. Fabio Quartararo a immédiatement brillé avec une pole à sa quatrième course et un podium à sa septième, tandis que Joan Mir a été titré dès sa deuxième saison, en 2020. Pecco Bagnaia a connu une ascension plus lente, malgré un podium en 2020 alors qu'il était blessé, avant de décrocher son premier succès en 2021 et le titre la saison passée.

Di Giannantonio a eu besoin de 36 courses pour décrocher son premier podium et Bagnaia, qui a obtenu son premier trophée lors de son 23e week-end de compétition, se réjouit d'avoir bénéficié de la confiance de Ducati lors de sa deuxième saison, même quand il n'était pas au premier plan.

"Il m'a fallu [deux] ans et demi avant de gagner ma première course en MotoGP", a souligné Bagnaia. "Je suis arrivé en MotoGP après avoir gagné le titre en Moto2, avec beaucoup de victoires et de podiums, et j'ai été appelé par l'équipe d'usine au moment parfait, et aussi le plus chanceux."

Pecco Bagnaia et Fabio Di Giannantonio

"Je me souviens qu'à la deuxième course de 2020 j'étais passé tout près de mon premier podium, puis j'avais cassé le moteur et il m'avait échappé. Ensuite, je me suis cassé le tibia à Brno, mais 20 jours plus tard j'étais de retour à Misano et je suis monté sur le podium. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé à être appelé à rejoindre l'équipe d'usine."

"Après, quand on est dans une équipe officielle, on a cette responsabilité. Elle peut s'accompagner d'une pression un peu grande pour certains, mais pour d'autres cette responsabilité aide à se montrer plus performant. Et en ce qui me concerne, dès que je suis arrivé dans l'équipe d'usine, je me suis senti beaucoup mieux."

Di Giannantonio n'aura pas cette chance et devra abandonner la Ducati l'an prochain, mais peut-être pas le MotoGP puisqu'il a fait acte de candidature pour rejoindre Honda, qui doit encore désigner le remplaçant de Márquez. Alors que l'incertitude autour de son avenir perdure, Di Giannantonio veut surtout voir le temps passé sur la meilleure machine du plateau comme un privilège, même s'il n'aura pas pu prouver sa valeur dans le temps imparti.

"Ça a été un honneur de piloter la Ducati en MotoGP. C'est une moto fantastique, tellement rapide, et elle a énormément de potentiel pour faire de très belles choses. On le voit bien, on est trois pilotes Ducati sur le podium et la plupart du temps, les Ducati dominent la catégorie. Ça a donc clairement été un honneur. Et ça a aussi été formidable pour moi de pouvoir apprendre aux côtés de ces pilotes. Quand on a la possibilité de comparer ses données avec les leurs, ça donne une incroyable opportunité de se développer et de comprendre des choses pour s'améliorer."

"Bien sûr, ça n'est pas facile parce que [du point de vue des journalistes] c'est juste 'tu as la même Ducati que Pecco, alors tu dois gagner comme il l'a fait', mais c'est un processus. Ça fait partie du processus de tomber, de ne pas faire du bon boulot, puis de faire du bon boulot, s'améliorer... Si je devais placer ça dans une balance, ça a assurément été un privilège de courir avec Ducati."

Avec Léna Buffa