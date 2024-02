Di Giannantonio : "Mes atouts sont renforcés" sur la Ducati 2023

Alors que sa place chez Gresini venait d'être attribuée à Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio s'est tardivement révélé avec plusieurs courses impressionnantes et surtout une victoire au GP du Qatar l'an passé, qui lui ont permis de sauver sa place en MotoGP et d'intégrer l'équipe VR46.

Au de sein de la structure de Valentino Rossi, il continuera à disposer d'une Ducati vieille d'un an, ce qui signifie qu'il va passer du modèle 2022 à la GP23 qui a permis à Pecco Bagnaia de décrocher le titre l'an passé. Et alors que son compatriote l'avait prévenu qu'il devrait s'adapter à une moto moins favorable à son style, Di Giannantonio a rapidement pris la mesure de sa nouvelle monture, au point d'estimer qu'elle lui permet de s'exprimer encore plus facilement.

"Quand j'étais sur le podium l'an dernier, je discutais des différences entre les motos avec Pecco", a déclaré l'Italien au site officiel du MotoGP. "Il disait que sur la moto 2023, il faudrait que je change un peu mon pilotage parce que mon style serait un peu moins bon sur cette moto. En fait, mes atouts sont renforcés donc je pilote juste comme l'an dernier et la moto me permet d'attaquer plus fort, d'être plus rapide et d'avoir plus de sensations sur la moto. Tout est mieux me concernant."

La version 2024 de la Desmocedici marque un changement assez majeur et semble apporter des gains de performance significatifs, alors que les évolutions étaient assez mineures entre les deux précédentes versions, ce qui a facilité l'adaptation de Fabio Di Giannantonio cet hiver. Il a surtout noté des différences dans la distribution de puissance et a travaillé sur les réglages électroniques pour adapter la machine à ses besoins.

"C'est assez similaire, il n'y a pas de changement fou", résumait-il dès le test de Sepang. "Il y a des éléments de la moto qui aident à être plus constant et un peu plus rapide sur la moto, sincèrement. Le moteur est un peu plus puissant et la moto a un peu plus de potentiel pour économiser les pneus. Dans l'ensemble, c'est un meilleur package. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de grosses différences mais le package est assez efficace."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les "bonnes ondes" de VR46 séduisent Di Giannantonio

Pour Di Giannantonio, le principal changement ne vient peut-être pas de la moto mais de l'environnement de travail cette année puisqu'il a abandonné Gresini, équipe qu'il a connue dans les trois catégories du Championnat du monde, et a dû découvrir VR46. Très vite, il s'est dit épaté par le soutien affiché par l'équipe et les tests de pré-saison n'ont fait que confirmer cette impression.

"L'équipe est fantastique, ils sont vraiment concentrés dans leur travail et tout le monde me donne une super énergie dans l'équipe. Cette sensation me manquait un peu. Il semble que tout le monde est là pour toi, que tout le monde te pousse à être super concentré sur ce que tu as à faire, et pour te faire progresser. C'est bien et ça m'aide à conserver la motivation et la concentration pour faire mieux."

"C'est sûr que j'étais un peu inquiet au début parce que ce sont mes troisièmes méthodes de travail en trois ans, avec un nouveau chef mécanicien, une nouvelle équipe", a-t-il souligné. "Je me disais qu'il faudrait repartir à zéro mais ça a été très facile dès le début. Tout l'entourage est très cool, il y a une bonne énergie, de bonnes ondes. Le travail avec David [Muñoz, son chef mécanicien] et Claudio [Rainato, son ingénieur électronique], mes deux principaux ingénieurs, est agréable donc tout se fait avec le sourire. C'est plus facile, on est rapides facilement et ça donne de bonnes ondes."

Pour sa troisième saison en MotoGP, Di Giannantonio doit en effet encore découvrir un nouveau chef mécanicien. Après Donatello Giovanotti en 2022 et Franchie Carchedi l'an passé, il apprend à travailler avec David Muñoz, aux méthodes radicalement différentes.

"Pour le moment, il y a pas mal de différences entre David et Franchie mais la rencontre avec David a été bonne à Valence. On a continué à bien travailler, on s'amuse dans le garage, c'est ce qui est le plus important. Ils sont assez différents parce que Frankie me disait des choses sur la moto et David ne veut pas le faire. Il dit que je dois 'gagner' ces informations sur la moto ! [rires] On commence cette lutte, je demande beaucoup de choses. On va trouver de bonnes méthodes de travail mais pour le moment on travaille bien."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Di Giannantonio s'intègre petit à petit dans l'équipe VR46 mais n'est pas pour autant devenu membre de l'Academy fondée par Rossi, même s'il a pris part aux 100 km dei Campioni au Ranch de Tavullia en début d'année, et participera à certains entraînements avec les autres pilotes.

"Je suis dans l'équipe, pas dans l'Academy. Ce sera différent. Il y aura quelques journées où l'on travaillera et s'entraînera ensemble parce qu'ils vont essayer de m'aider, en tant que pilote, à faire mieux, mais je ne suis pas un pilote de l'Academy. On essaie de comprendre comment faire le travail ensemble. Je pense que ce sera une bonne opportunité pour moi parce que tous les pilotes de l'Academy sont super rapides. Je vais pouvoir profiter de ces entraînements."