Di Giannantonio peut faire mieux : "De plus beaux jours arrivent"

Fabio Di Giannantonio est devenu l'un des hommes forts du MotoGP lors de la dernière partie de la saison 2023, avec un premier podium en Australie, un succès au Qatar et un nouveau podium à Valence, finalement perdu en raison d'une pression trop basse. L'Italien dispose toujours d'une Ducati d'ancienne génération cette année, après être passé de Gresini à VR46, et il est apparu plus en retrait depuis l'entame du championnat.

Di Giannantonio a en effet dû se contenter de la septième place à Losail, quelques mois après sa victoire sur ce tracé, et de la 11e à Portimão. Il sent pourtant qu'il est sur la bonne voie. "Je suis très content des progrès que l'on a faits sur la moto", a déclaré le pilote VR46 à Portimão, se réjouissant des "très bons réglages" qu'il avait le dimanche.

Le début de saison de Fabio Di Giannantonio a été gâché par de petits soucis. Au Qatar, il a payé des problèmes dont il n'a pas voulu donner la nature : "Je pense qu'au Qatar, on avait le potentiel pour se battre devant mais on a eu des soucis durant le week-end et ce n'était pas possible. Avec les analyses faites dans l'équipe, on sait parfaitement pourquoi on n'a pas fini vraiment devant dans cette course. Mais je suis content, parce que si on finit septième quand on a des problèmes, c'est qu'on vit un bon moment."

Rebelotte au GP Portugal, course où il n'a terminé dans le top 10 que grâce aux chutes devant lui après une "petite erreur dans la préparation de la course", sur laquelle Di Giannantonio a encore refusé de s'étendre. "À mon avis, le potentiel réaliste aujourd'hui était d'être très proche du top 5, et donc de faire une belle remontée, mais avec cette erreur ça s'est terminé un peu tôt", expliquait-il le dimanche.

Interrogé sur sa frustration après ce début de championnat, Di Giannantonio a qualifié ses émotions de "50-50", puisqu'ils n'a pas pu reproduire la forme affichée pendant les essais de pré-saison : "Pendant les tests, c'était incroyable, parce que nous avions énormément de temps pour travailler avec l'équipe et transformer la moto en seconde peau, pour faire évoluer la moto autour de moi."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mais ça ne fait que trois mois que l'on travaille ensemble donc ils doivent encore comprendre à 100% ce dont j'ai besoin et je dois leur donner mon maximum. Dans l'ensemble, je pense qu'avec tous les soucis que nous avons eus jusqu'à présent, nous avons fait un travail acceptable. L'an dernier, en début de saison on célébrait les arrivées dans le top 10 comme des fous, donc je pense que nous sommes sur la bonne voie et je suis certains que de plus beaux jours arrivent."

Une autre moto, un autre Di Giannantonio, oui, tout est différent !

Di Giannantonio estime avoir encore "quelques détails à polir" pour exploiter pleinement la Ducati 2023, et a surtout conscience qu'il a changé de monde depuis un an. "Une autre moto, un autre Di Giannantonio, oui, tout est différent !" confiait-il au moment d'entamer le week-end au Portugal. "L'année dernière, quand on est arrivé à Portimão, c'était la première course de l'année et je sortais d'une année désastreuse où je n'avais pas encore du tout réussi à m'adapter."

"Lors de la première course, je sortais même de deux très grosses chutes pendant lesquelles j’avais tapé la tête et je n'allais pas bien, alors que cette fois, j'arrive en forme, je le suis plus que jamais. Je me suis énormément entraîné à la maison, l'équipe est impressionnante, la moto me plaît beaucoup. On est dans une bonne situation, alors tout est assurément différent par rapport à l'année dernière."

Di Giannantonio trouvait "bizarre d'avoir du mal" lors de ses débuts

Tout au long de l'année 2022, Di Giannantonio a cru en sa capacité à se rapprocher des premières places malgré des résultats décevants, alors qu'il voyait les pilotes de sa génération prendre le pouvoir en MotoGP. Il a fini par percer sur le tard, aidé par son entourage.

"Disons que j'estime être un pilote rapide, et en ayant grandi avec des gars qui ont tous fait des podiums et des victoires en MotoGP, je m'attendais moi aussi à en faire partie. Avec Bastianini, Martín, Pecco [Bagnaia], etc, on a fait tout notre parcours ensemble – avec Pecco peut-être un peu moins, mais les autres on a tous grandi ensemble – alors j'ai toujours pensé que si eux pouvaient le faire, je pouvais le faire moi aussi. Donc je trouvais bizarre d'avoir du mal."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'année dernière, l'arrivée de Frankie [Carchedie, son chef mécanicien en 2023] dans le box m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses et tout est devenu un peu plus clair. Mais ça n'a jamais été inattendu. Il fallait clairement travailler sur certaines choses, ça oui, de ma part et de la part de la moto, et on y est arrivé petit à petit."

L'équilibre trouvé chez Gresini a été rompu puisque Fabio Di Giannantonio a été poussé vers la sortie en raison de l'arrivée de Marc Márquez, et il a trouvé refuge chez VR46. Il sait pouvoir compter sur le soutien sans faille de l'équipe fondée par Valentino Rossi, dont il ne cesse de chanter les louanges depuis son arrivée, impressionné par l'accompagnement dont il bénéficie même s'il n'est pas membre de l'Academy.

"Disons que la structure de VR46 est énorme, c'est incroyable. Jour après jour, je suis de plus en plus surpris parce que tout le monde se concentre pour tout apporter au pilote, pour protéger le pilote, pour essayer de faire briller le pilote. Ce n'est pas comme une entreprise qui fait juste ça pour les affaires, c'est une équipe qui veut gagner et donner le maximum aux pilotes pour gagner."

"Cela m'apporte un regain de confiance pour pousser et rester tout le temps concentré. C'est sûr qu'avec leur aide, j'apprends, je progresse. Je suis certain que vous verrez des changements de ma part cette année."

Avec Léna Buffa