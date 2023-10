Di Giannantonio et Honda : "Quelque chose de très sympa arrive"

Fabio Di Giannantonio s'est retrouvé sur la touche avec l'arrivée de Marc Márquez dans l'équipe Gresini, mais il semble désormais être le mieux placé pour faire le chemin inverse et rejoindre Honda. Le constructeur japonais a été confronté aux contrats de plusieurs pilotes qui étaient sur sa liste, Miguel Oliviera en tête, et a dû revoir ses plans..

Le manager de Di Giannantonio a rencontré Alberto Puig à Buriram et le patron de la structure Honda officielle a confirmé que l'Italien figurait parmi les prétendants. L'intéressé semble croire plus que jamais en ses chances et a donné des indices sur une possible annonce imminente.

"Il faut espérer, on travaille", a déclaré Di Giannantonio après l'arrivée du GP de Thaïlande. "J'espère vous donner de bonnes nouvelles mais je pense que quelque chose de très sympa arrive. Je ne me précipite pas en ce moment. Je veux profiter de cette semaine, bien travailler avec mon équipe chez moi pour préparer mon avenir et on verra. Peut-être que j'aurai quelque chose à vous dire en Malaisie."

Fin d'une bonne série en Thaïlande

Les performances de Di Giannantonio au cours des trois manches de la tournée outre-mer qui vient de s'achever plaident en sa faveur puisqu'il a décroché ses deux meilleurs résultats en MotoGP, une quatrième place en Thaïlande suivie d'un premier podium en Australie. Le week-end thaïlandais a été plus difficile et a été conditionné par son vendredi.

Les relais de Di Giannantonio en pneus tendres en Essais Libres ont en effet été compromis par du trafic et le pilote Gresini a dû passer par la Q1, dont il n'a pas réussi à s'extirper pour seulement 0"020. Contraint à un départ en 13e position, il occupait la 12e place quand il a dû abandonner en course sprint.

"On a eu un souci technique sur la moto. Malheureusement, j'ai dû m'arrêter. C'est dommage parce que j'avais un bon rythme avec le pneu le plus tendre. Le départ a été bon, puis j'ai commencé à gagner des places et on a eu ce problème. J'ai essayé de finir la course mais le problème était de plus en plus prononcé et j'ai dû m'arrêter. C'est dommage mais quand c'est comme ça c'est une histoire de chance."

"J'allais de plus en plus lentement", a-t-il ajouté. "C'était impossible de continuer. J'aurais pu continuer mais à 1 km/h, donc ce n'était pas possible !"

Fabio Di Giannantonio

Dans la course principale, Di Giannantonio a perdu une place dans le premier tour, cependant il est progressivement remonté dans le classement pour voir l'arrivée au neuvième rang. Il estime qu'il avait le rythme pour un top 5 mais que son départ en cinquième ligne l'en a privé.

"Je suis super content de ma course parce qu'au final, je partais de l'arrière. J'ai réussi quelques beaux dépassements au début, puis je me suis dit 'ça sera une course longue donc tu dois rester calme, concentré, juste rouler à ton rythme'. Et le rythme était bon. J'ai commencé à revenir, revenir, revenir, mais c'était trop tard pour rattraper le deuxième groupe."

"Mais je suis super content parce que ce n'était pas facile. Il faisait très chaud et on pouvait facilement partir à la faute, comme [Álex Márquez] qui en a fait une. Je pense que si on avait pu partir un peu plus à l'avant, ça aurait pu être une course différente, comme nous battre pour un top 5 à mon avis."

Son coéquipier, Álex Márquez, avait opté pour le medium à l'arrière, néanmoins ce choix était impossible pour Di Giannantonio : "Non, jamais ! Quand ils m'ont dit qu'il prenait le medium, je me suis 'oh mec, il est fou !' Au final il s'en est bien sorti. Je ne sais pas s'il aurait pu finir la course, sincèrement, mais il était rapide jusque-là, donc on ne peut pas dire que c'était un très mauvais choix. Mais de mon côté, le choix du dur était clair."

Di Giannantonio souhaite maintenant profiter de la pause avant le dernier enchaînement de trois week-ends de compétition cette saison, à commencer par la Malaisie à la fin de la semaine prochaine : "Je suis super content, on a fait un travail incroyable dans ces trois courses. Cette semaine de pause arrive au moment idéal pour remettre les choses à plat, se reposer un peu et attaquer pour les trois dernières."

"Pour Sepang, je pense qu'on a résolu des choses qui n'étaient pas parfaites dans le test [du mois de février], donc je pense qu'on pourra être un peu plus rapides mais on verra", a conclu Di Giannantonio. "Chaque week-end est différent. Ici, on avait le potentiel pour faire une bonne course mais on a manqué la Q2, donc il faut toujours un peu de chance et faire un bon travail. On verra, ce sera un week-end intéressant."