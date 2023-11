Di Giannantonio et ses progrès : "Je suis pleinement dans les temps"

Fabio Di Giannantonio est passé par toutes les émotions ces dernières semaines. Après avoir appris qu'il allait devoir céder sa place chez Gresini à Marc Márquez la saison prochaine, il a cru que la place de l'Espagnol au sein de l'équipe Honda officielle pourrait lui revenir, avant de voir Luca Marini lui griller la politesse et devenir le favori. En arrivant au Qatar, il affichait son ambition de gagner, sachant ses jours en MotoGP peut-être comptés, et cette volonté s'est concrétisée dimanche, avec un magnifique succès conquis après un dépassement sur Pecco Bagnaia.

Di Giannantonio assume pleinement d'avoir fait état de sa confiance en lui, au risque de s'exposer. "Je veux être honnête", a-t-il confié en conférence de presse après sa victoire. Losail. "Après la Malaisie, il s'est passé quelque chose autour de mon avenir et ce n'était pas positif. Je suis rentré chez moi en colère, mais d'une façon positive. J'ai dit deux ou trois fois à mes amis les plus proches et à ma famille 'Je vais gagner au Qatar'."

"Tout le monde me disait 'S'il te plaît Fabio, ne le dis pas. Travaille mais ne le dis pas, mais si tu le dis, tu va perdre de l'énergie.' J'ai dit 'Non, je vous le dis, je vais gagner.' En arrivant ici, il fallait tout bien faire et concrétiser. Ce n'était pas facile, c'est sûr, mais on l'a fait."

Di Giannantonio a jugé "dommage que beaucoup de personnes pensent que la confiance est une sorte d'arrogance" et a surtout vu sa conviction en ses capacités comme une "flamme [qui] aide à faire plus, à avoir ce petit plus". L'Italien a ainsi affirmé dès le mois de mai qu'il se sentait capable de décrocher d'aussi bons résultats que Marco Bezzecchi, vainqueur de deux courses alors qu'il ne comptait lui-même que des huitièmes places comme meilleur résultat.

Di Giannantonio s'est finalement imposé lors de son 39e week-end de compétition, soit trois de moins que Bagnaia, qui s'est récemment réjouit que Ducati lui ait donné le temps de faire ses preuves. Le temps, c'est justement ce qui aura manqué à Di Giannantonio mais l'intéressé estime avoir eu une progression normale jusqu'à la première place.

"Je l'ai souvent dit et je suis presque fatigué de le dire mais depuis que je suis ici, j'ai toujours dit les mêmes choses. Ce qui se passe en MotoGP en ce moment est un peu irréel, au final je suis dans ma deuxième saison en MotoGP et je fais de bonnes choses. Je pense que je suis pleinement dans les temps en ce qui concerne le moment où décrocher des résultats."

"Ce n'est pas une catégorie facile et il faut du temps pour travailler dur, pour améliorer ses performances. J'étais en colère parce que je travaillais dur et que rien ne venait. On était proches de quelque chose et on l'a perdu. Je me suis dit 'On s'en fout, on y va' et j'ai essayé. C'est mon seul objectif en ce moment."

"Il faut un gros travail en MotoGP, il faut que chaque détail de la moto et du pilotage soient parfaits, et essayer d'être aussi parfait que possible", a ajouté Di Giannantonio. "Ça prend du temps. [Dimanche], j'étais face à Luca – qui est un pilote super rapide, [samedi] il a fait le tour le plus rapide de l'histoire ici – j'étais face à Pecco – qui est le Champion du monde. On est toujours face aux meilleurs des meilleurs, et aussi face aux meilleures équipes au monde. Il faut toujours que tout soit parfait, et il faut partir de quelque part."

Fabio Di Giannantonio a pour la première fois franchi la ligne d'arrivée en tête à Losail

Di Giannantonio estime même avoir été privé d'une véritable année d'apprentissage la saison passée, ayant confié fin 2022 qu'il ne trouvait aucun plaisir sur la moto et n'avait pas identifié de piste de progrès. Gresini a modifié son environnement de travail avant la saison 2023 et Di Giannantono a enfin pu entamer sa marche en avant cette saison.

"Pour de nombreuses raisons, l'année dernière était une année à oublier pour moi. Cette année, je suis totalement reparti d'une page blanche. L'arrivée de Franchie [Chardecchi, son chef mécanicien] m'a permis de comprendre comment piloter cette moto. Il m'a totalement expliqué comment piloter la moto, comme si c'était la première fois que je montais dessus ! On a commencé à corriger chaque petite chose, pas à pas, en travaillant sur les détails, et cela demande du temps."

"On ne peut pas passer d'être dernier à faire des podiums en deux courses. Certains l'ont fait, chapeau, mais pour moi c'est presque impossible, cela prend du temps. On a travaillé toute la saison et si vous regardez ma progression, on a grandi dans toutes les courses. On a fait de petits progrès tout au long de la saison et il faut faire confiance au processus. Parfois, je m'attendais à ce que ça arrive plus tôt, parce que ça ne venait pas, parfois ça venait... Il faut faire confiance au processus et pas à pas, on est arrivé à un niveau incroyable actuellement."

Di Giannantonio abordera ainsi le dernier rendez-vous de la saison, à Valence, dans un état d'esprit particulier. Il arrivera en vainqueur mais sans la certitude d'avoir une place sur la grille, et ne sera donc que partiellement libéré : "Disons que personnellement, c'est le cas. Personne ne peut t'enlever les résultats. Pour le reste de ma vie, quand je regarderai le GP du Qatar en MotoGP, je serai toujours le vainqueur. Je serai toujours fier de ce que j'ai accompli [dimanche]."

"Mais je ne suis pas non plus libéré parce que c'est mon rêve, comme pour les autres. Rouler à ce niveau, dans ce championnat, avec ces motos, et vivre de ce travail, c'est mon rêve. Je ne suis pas du tout libéré parce que j'adorerais continuer mon parcours. Je serai libéré quand et si je peux signer un contrat pour l'an prochain. Comme je l'ai déjà dit, je veux juste être fier du moment, profiter du moment et essayer de faire le maximum jusqu'à Valence, qui sera une autre opportunité. Ce pourrait être ma dernière, peut-être pas. Je veux juste faire le maximum."