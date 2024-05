Di Giannantonio regrette une règle qui "manque un peu d'humanité"

Sixième du GP de France, Fabio Di Giannantonio a vu plusieurs éléments peser sur son résultat final, et notamment une pénalité long-lap. Sans la contester, le pilote italien a néanmoins regretté le manque d'humanité du règlement, estimant avoir été sanctionné de façon un peu trop stricte au vu du contexte général.

Longtemps troisième durant cette course au Mans, Di Giannantonio emmenait dans son sillage Marc Márquez et Maverick Viñales, en chasse du duo Bagnaia-Martín qui menait la première moitié de la course. Márquez s'est fait de plus en plus pressant, puis a fini par le passer au virage Dunlop à dix tours de l'arrivée, ce à quoi l'Italien a tenté de répliquer. Il est alors passé hors piste en manquant la chicane et s'est ensuite replacé derrière les deux Espagnols. À ces deux places perdues s'est toutefois ajoutée une pénalité long-lap, les commissaires ayant estimé que le fait d'avoir ainsi coupé la chicane méritait une sanction.

"Il doit y avoir des règles, c'est normal", a estimé Fabio Di Giannantonio. "Mais, parfois, ça manque un peu d'humanité. Au sens où je suis passé de la tête du groupe à la perte de deux positions, puis à une pénalité que j'ai reçue et qui m'a fait perdre une autre place. Donc j'ai perdu beaucoup plus que je n'ai gagné en sortant ainsi."

S'il a été sanctionné, c'est que la règle dispose que le pilote doit se montrer au moins une seconde plus lent que sa moyenne dans le secteur dans lequel il est sorti. "Il me manquait deux dixièmes", a révélé le pilote VR46. "Mais humainement, on ne peut pas perdre une position supplémentaire pour deux dixièmes. Même s'il y avait eu du gravier dans ce esse, je n'aurais pas perdu autant. Alors, pour moi, ce long-lap n'était pas nécessaire, mais évidemment il y a une règle et elle doit être respectée. C'est un peu borderline, disons que ça manque un peu d'humanité."

Un problème à la fois physique et technique

Pour autant, Di Giannantonio n'a pas quitté son sourire, satisfait de la prestation qu'il a pu livrer durant une grande partie de la course. "Jusqu'à 11 tours de l'arrivée, j'ai fait une course au top ! J'ai pris un bon départ, je me suis placé, j'ai dépassé Aleix [Espargaró] après m'être un peu battu avec lui au début. Ensuite, j'étais en train de rattraper les deux premiers, je me sentais très fort, très bien", a-t-il expliqué.

C'est là qu'un problème a toutefois émergé. "J'ai commencé à batailler un peu avec mon avant-bras droit. Tout le week-end, la moto a beaucoup pompé en sortie de virage, elle bougeait beaucoup, elle était très nerveuse et on n'a jamais réussi à vraiment la calmer. Ça m'a beaucoup fatigué au niveau des avant-bras, et à un moment donné, j'ai dû baisser un peu le rythme. Malheureusement, Marc et Viñales m'ont rattrapé. À partir de la mi-course, j'étais un peu fini. C'est dommage, car je pense qu'on était très, très forts."

Fabio Di Giannantonio a tenu à la troisième place jusqu'au 17e tour. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Le MotoGP, c'est aussi ça : trouver les bons réglages qui permettent de piloter de la manière la plus fluide possible. Depuis que les nouvelles pièces sont arrivées à Jerez, la moto a un peu changé et elle m'aide sur de nombreux aspects, notamment au freinage. Par contre, elle est un peu plus agressive en sortie de virage. Ce n'était que la première course où l'on travaillait avec cette nouvelle configuration, alors on doit travailler un peu dessus et on a besoin d'une ou deux courses pour le faire. À part ça, je pense que tout était là, donc je suis plus que positif après ce week-end."

Il peut en effet être positif, car malgré ses différents pépins, il a quitté Le Mans après y avoir égalé son meilleur classement de ce début de saison dans la course principale. Samedi, il a aussi obtenu sa meilleure qualification et marqué ses premiers points de l'année au sprint.

"Les qualifications ont été très bonnes. Honnêtement, j'ai le sentiment que j'aurais pu être un peu plus rapide parce que j'avais une paire de dixièmes dans ma poche mais j'ai eu beaucoup de drapeaux jaunes", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il y a eu "beaucoup de positif et de négatif" dans sa course sprint.

"Le positif, c'est que c'est le premier que je termine sans tomber et j'ai fini dans les points, donc c'est bien. Mais je ne suis pas si content que ça parce que mes sensations n'étaient pas bonnes, pas les mêmes que [samedi] matin et il faut qu'on comprenne pourquoi. Je patinais beaucoup et la traction de la moto n'était pas linéaire, alors c'était très dur de ne pas pouvoir rouler comme je l'aurais voulu."

Toutes ces péripéties ont beau l'avoir bridé, Fabio Di Giannantonio a obtenu au Mans son meilleur score du début de saison et gagné une position au championnat au détriment de son coéquipier, Marco Bezzecchi.

