Di Giannantonio craint de rester sur la touche : "Je ne le mérite pas"

Il ne reste officiellement qu'une seule place à attribuer en MotoGP, celle abandonnée par Marc Márquez chez Honda, mais plusieurs mouvements sont attendus. Luca Marini est clairement devenu le favori pour obtenir ce guidon prestigieux, ce qui devrait libérer une place chez VR46 qui pourrait revenir à Fermín Aldeguer, actuellement en grande forme en Moto2.

Ces différents transferts devraient faire un malheureux, Fabio Di Giannantonio. L'Italien a perdu sa place chez Gresini au profit de Márquez et a un temps semblé bien placé pour faire le chemin inverse, avant l'apparition de la rumeur Marini. Ses chances de succéder à ce dernier chez VR46 semblent également infimes, le laissant sans option.

"Il y a un effet domino", a expliqué Di Giannantonio. "L'histoire avec Marc était inattendue, pour tout le monde je pense. Marc a quitté Honda après 11 ans chez eux, c'est la fin de la relation la plus victorieuse de l'histoire. Rejoindre mon équipe, une équipe privée, à ma place, a été le premier domino. Après, il y avait la place chez Honda et pour le moment, il semble qu'ils veulent un autre pilote. On en était proches mais ils veulent un autre pilote, c'est le deuxième domino."

"Pour la dernière place – qui serait incroyable parce que j'ai beaucoup de respect pour VR46, pour l'Academy, ce qu'ils font – il semble qu'ils veulent un autre pilote, donc c'est le troisième domino. Il n'y a plus de places. Marc a tout lancé et ça a eu un effet boule de neige."

Di Giannantonio n'a donc "pas d'information particulière" à communiquer sur son avenir pour le moment mais s'attend à un dénouement rapide : "Je pense que ça avance pour les deux ou trois places [restantes] en MotoGP. Je pense que l'on saura tout dans quelques heures. Quoique ce soit, j'ai demandé de ne pas l'annoncer avant dimanche parce que je veux vraiment juste penser à la course, ça devient trop stressant. Je pense que l'on saura tout rapidement et quand on me reposera la question à Valence, j'espère que je répondrai quelque chose de concret."

Di Giannantonio s'accroche à une chance de rester en MotoGP et un retour en Moto2 n'est pas envisagé, d'autant plus qu'il estime mériter de rester dans l'élite : "Peut-être dans quelque semaines mais pour le moment, [le Moto2] n'est pas une option. Je ne veux pas que ce soit une option parce que je mérite totalement d'être en MotoGP, je mérite pleinement d'être un pilote MotoGP. Je pense que cette situation a été assez étrange, disons. Il s'est vraiment tout passé. Je suis un peu en colère de la situation parce que je ne le mérite pas."

"C'est ma deuxième année en MotoGP, j'ai tous les résultats en ma faveur pour rester. Pour le moment, avoir une Moto2 serait un échec pour moi. Je suis un individu, je ne mérite pas ça et pour le moment ce n'est pas une option."

Une place de pilote d'essais le séduit peu

Pour rester en MotoGP sans être titulaire, la seule possibilité se présentant pour Fabio Di Giannantonio serait d'endosser un rôle de pilote d'essais, une idée à laquelle il a du mal à se résoudre.

"Disons que pour le moment, ce n'est pas une véritable option qui se présente, mais il faut construire quelque chose pour être sur la grille et si ce n'est pas pour 2024, il faut que ce soit pour 2025. Au final, je suis un pilote MotoGP et les résultats que je décrocherai jusqu'à Valence resteront pour toujours. Je suis ce pilote et je pense que si je mérite d'être un pilote de MotoGP maintenant, je le mériterai aussi dans un an, pour 2025. On va chercher la meilleure solution pour rester, au moins pour 2025."

"En fait, je n'aime pas cette idée [d'être pilote d'essais]", a reconnu Di Giannantonio, qui serait frustré d'une telle rétrogradation tout en en estimant qu'elle lui laisserait une chance de retrouver la grille en 2025 : "Ce n'est pas une chose que j'aime vraiment. Comme je l'ai dit, je pense que je mérite totalement de rester. Ce serait un plan B, je ne dirais pas qu'être pilote d'essais est un plan A."

Di Giannantonio a décroché un podium à Phillip Island

"Ce sport est dangereux, il y a beaucoup de courses, beaucoup de contacts, donc on peut avoir un genre de carte à jouer en remplaçant un pilote, faire un bon travail et briller pour son propre avenir. C'est mieux que redescendre en Moto2 ou aller dans un autre championnat. C'est pour ça qu'on l'envisage en ce moment."

La seule certitude est que Di Giannantonio ne souhaite pas passer une année entière loin des circuits : "Si on arrête, on reste chez soi. On ne peut pas s'arrêter, il faut un bon plan. Pour le moment, le Moto2 et le WorldSBK ne sont pas un bon plan pour moi. J'ai 25 ans et pour moi, ce n'est pas logique d'aller en Superbike ou de revenir en Moto2 à cet âge. À 25 ans, c'est l'âge idéal pour mûrir et continuer ma progression en MotoGP, comme je le fais en ce moment, et poursuivre ma progression en MotoGP."

Di Giannantonio "ne pense qu'à la victoire"

Après le GP de Malaisie, Di Giannantonio a fait un crochet par l'Italie mais il n'était pas question de planifier son avenir, simplement d'avoir quelques jours de repos chez lui avant les deux derniers rendez-vous de la saison : "J'ai passé cinq semaines loin, il fallait vraiment que je mette mon cul dans mon lit ! [rires] Il fallait que je me repose au moins deux jours !"

Après une tournée outre-mer réussie, qui l'a vu décrocher son premier podium en Australie, Di Giannantonio espère conclure la saison et peut-être sa carrière en MotoGP de la meilleure des manières, pour n'avoir aucun regret.

"Je ne pense qu'à la victoire. Cette année a été difficile et on en discutait avec mes amis, mon équipe et mon staff chez moi. À un moment, j'ai dit 'Si ça doit être ma toute dernière saison en MotoGP, je dois faire un podium, je veux partir avec un podium à mon palmarès'. Et j'ai décroché un podium. Maintenant, il reste deux courses et j'ai déjà un podium, donc maintenant mon objectif est de gagner. Il est possible que ça n'arrive pas. C'est sûr que je vais tout donner."