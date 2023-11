Di Giannantonio, vainqueur sans guidon : "Une explosion d'émotions"

"Je ne pense qu'à la victoire." C'est avec ses mots que Fabio Di Giannantonio entamait le week-end à Losail, sachant son avenir en MotoGP très compromis. Alors qu'on le disait proche de Honda pour remplacer Marc Márquez, qui lui succèdera chez Gresini la saison prochaine, l'Italien a vu Luca Marini devenir le grand favori pour cette place, le privant de véritable possibilité de rebond dans la catégorie reine.

Pas perturbé par la situation, Di Giannantonio a pris une belle deuxième place en course sprint, avant de monter sur la première marche du podium ce dimanche, ce qu'il n'avait jamais réussi en MotoGP. "C'était une soirée incroyable", a résumé le vainqueur, interrogé par le site officiel du championnat. "On a été rapides tout le week-end. Après hier, on avait une chance évidente de faire fonctionner les choses."

"Je dois dire que mon équipe est fantastique. Quand Frankie Carchedi [son chef mécanicien] a rejoint l'équipe, on a travaillé étroitement ensemble. Il y a une énergie incroyable dans le box : course après course, on a commencé à construire ces performances et aujourd'hui, tout s'est passé à la perfection. On a planifié chaque tour et tout s'est passé exactement comme prévu. C'était incroyable."

Di Giannantonio était deuxième sur la grille et comme Marini, parti en pole, il a été doublé par Pecco Bagnaia au départ, puis par son coéquipier Álex Márquez dans le deuxième tour. Il ne lui a fallu que trois boucles pour remonter au deuxième rang et il a ensuite comblé l'écart que Bagnaia avait creusé, étant surpris de voir le Champion du monde en tête après les difficultés qu'il avait rencontrées samedi.

Longtemps resté dans le sillage de son compatriote, Di Giannantonio a tenté un dépassement à trois tours de l'arrivée, qui lui a permis de prendre la tête. Il s'attendait à une réplique de Bagnaia, mais une erreur de ce dernier au premier virage a scellé son succès : "Quand j'ai doublé Pecco, je me suis dit 'maintenant, le plus dur commence.' Puis je l'ai vu faire une erreur et je me suis dit 'Mec, je n'arrive pas à y croire, on l'a fait !' C'était un moment incroyable. Je suis très reconnaissant pour ça."

Fabio Di Giannantonio a été félicité par les autres pilotes après l'arrivée

"C'était dur parce que c'est le Champion du monde", a souligné Di Giannantonio en conférence de presse. "Il a gagné beaucoup de courses donc il sait parfaitement comment gérer des situations comme celle d'aujourd'hui. Il joue aussi le championnat donc je voulais être très prudent. Je ne voulais pas faire la moindre chose idiote et ruiner la course de qui que ce soit. Je savais que j'avais quelque chose en plus."

"À un moment, j'étais un peu désolé parce que je savais que je lui prenais quelques points mais j'ai aussi vu ma chance de décrocher ma première victoire. J'ai fait ça proprement, j'espère que c'était une manœuvre propre ! C'était très bon."

L'étonnant message "mapping 8"

Avant ce dépassement décisif, le message "mapping 8" est apparu sur le tableau de bord de Fabio Di Giannantonio, une référence au code employé par Ducati en 2017 pour demander une inversion des positions entre Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso... mais qui avait une toute autre signification chez Gresini ce dimanche.

"C'était pour vous perturber !" s'est amusé Di Giannantonio. "On avait prévu la course très précisément : il fallait bien partir, être à telle position dans les premiers tours, à telle position pour gérer le pneu au milieu de la course et on a décidé d'un signal à donner à un moment précis. Quand je voyais ce message, je devais y aller. Sincèrement, c'était dur parce que je n'ai pas vu mon panneau pendant la moitié de la course et je ne savais pas combien de cours il restait. Quand j'ai vu 'mapping 8', je me suis dit 'c'est le moment d'y aller.' J'ai donc commencé à attaquer et j'ai réalisé la manœuvre sur Pecco."

Di Giannantonio a commencé à être rattrapé par les émotions avant de voir l'arrivée : "Si vous avez vu les données de mon dernier tour, c'est un tour totalement merdique ! J'ai raté tous les virages. J'ai vu qu'il y avait un gros écart, je criais dans le casque, je faisais des choses idiotes, c'était une explosion d'émotions. Puis j'ai franchi la ligne, je criais, je pleurais. C'était tout simplement incroyable. Je donnerais tout ce que j'ai pour revivre ce moment."

Fabio Di Giannantonio

Ce succès est d'autant plus beau que Di Giannantonio l'a conquis alors que son avenir en MotoGP est plus incertain que jamais, et après avoir démontré que l'ambition affichée en début de week-end était parfaitement justifiée.

"Il faut travailler dur, il faut y croire, il faut avoir confiance en soi. Personne ne peut te donner la confiance. Je ne suis pas en colère mais c'est dommage que beaucoup de personnes pensent que la confiance est une sorte d'arrogance. Mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est jusque que cette flamme aide à en faire plus, à avoir ce petit plus. J'essaie de construire ma confiance, d'avancer, de progresser. En arrivant ici, je me suis dit 'Maintenant, je pense que je suis un pilote assez complet donc on peut franchir un pas supplémentaire' et on l'a fait."

Après des semaines très tendues, Di Giannantonio va maintenant pouvoir savourer sa victoire... et prendre la mesure de ce qu'il a réalisé ce dimanche : "Je rigole parce que je pense à mon père, au coup de téléphone qu'on aura dans quelques minutes et je suis assez certain que ce sera un moment amusant. Il me donne toujours beaucoup d'énergie, disons, avec beaucoup de choses au milieu. Ce sera sympa."

"C'est un moment incroyable. Les émotions retombent un peu mais c'est parce que je ne comprends pas encore ce qu'il s'est passé."