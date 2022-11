Bientôt un documentaire Amazon Prime sur le retour de Marc Márquez

Un nouveau documentaire retraçant la convalescence et le retour au plus haut niveau de Marc Márquez sera diffusé sur la plateforme Prime Video d'Amazon en février 2023. Il sera disponible avant le printemps prochain dans plus de 200 pays et territoires du globe.

Dévoilée ce jeudi, la bande-annonce de Marc Márquez All In filme le pilote Honda dans sa phase de rétablissement après sa dernière intervention chirurgicale survenue en début d'année, conséquence de sa chute à Jerez en juillet 2020. Le documentaire en cinq épisodes se penche sur son retour couronné de succès, jusqu'à son 100e podium décroché tout récemment lors du Grand Prix d'Australie. "Ce fut un parcours difficile avec un seul objectif, être de retour au plus haut niveau", explique Marc Marquez autour de cette annonce. "Est-ce que ça vaut la peine de travailler dur ? Pour moi oui. ALL IN."

Le documentaire est produit par Fast Brothers, en collaboration avec Red Bull Media House, TBS et la Dorna. Un communiqué précise que "la série illustre frontalement et avec un accès unique la face la plus personnelle de Marc : les risques de subir une opération et que le bras ne se remette pas, la souffrance de pas pouvoir être celui qu'il était avant sur une moto, le soutien de sa famille et de ses amis… mais par-dessus tout sa capacité à surmonter l'adversité et l'excitation de se sentir à nouveau un pilote et de monter sur un podium".

Le documentaire passe également en revue certains des moments clés de la carrière de Marc Márquez, qui a accumulé les ennuis physiques entre 2020 et 2022, conséquence de sa chute brutale à Jerez lorsque la saison MotoGP avait enfin démarrée après la pause forcée par la pandémie de COVID. Avant cette opération de la dernière chance au printemps dernier, le pilote espagnol en avait déjà subi plusieurs et avait même réussi à remporter trois Grands Prix en 2021.

Cette série n'est pas le premier projet qui associe le MotoGP à la plateforme Amazon Prime, qui a également diffusé MotoGP Unlimited en mars dernier, revenant sur les principaux événements de la saison 2021.