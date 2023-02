La Dorna regrette la façon dont les courses sprint ont été annoncées

Le premier Grand Prix de la saison 2023 de MotoGP aura lieu fin mars au Portugal, et avec lui le lancement du nouveau format mis en place à partir de cette année avec l'ajout des courses sprint. Depuis leur annonce lors du GP d'Autriche en août dernier, celles-ci ont fait couler beaucoup d'encre et ont rencontré nombre de critiques, à commencer par les pilotes, mécontents de ne pas avoir été consultés pour un changement si important.

Atteindre pour la première fois le total de 21 Grands Prix et doubler le nombre de courses pour en disputer finalement 42, même si la moitié d'entre elles seront plus courtes, n'est en effet pas un petit changement mais un vrai bouleversement du programme des week-ends tel qu'il a toujours existé. Cela inclut plusieurs retouches, dont la suppression d'une séance d'essais libres et le raccourcissement du warm-up, en plus d'intensifier physiquement et mentalement un rythme qui était déjà très soutenu. Certains pilotes n’ont pas caché leur colère lors de l'annonce, avant d’obtenir les détails de la mise en place par la Dorna et de taire leurs critiques en attendant de pouvoir juger par eux-mêmes.

À la tête de la structure promotrice du championnat, Carmelo Ezpeleta regrette la façon dont cette annonce a été faite aux pilotes, ce qui a provoqué selon lui dès le début un rejet de cette nouveauté qu'il estime pourtant positive pour le championnat. "Nous avons mal présenté cette conférence de presse", a-t-il déclaré au site espagnol AS. "Nous l'avons présentée en étant sur la défensive alors que c'était l'annonce d'une grande nouveauté. Nous l'avons mal présentée et je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui était un avantage pour le championnat est allé de travers à cause de certaines choses."

"Nous pensions que les équipes informeraient les pilotes de ce que nous avions convenu avec elles, car tout était convenu avec les équipes officielles et privées. Mais elles ne l'ont pas fait comme ça et nous l'avons annoncé avant la Commission de sécurité. Nous aurions dû faire la réunion le jour suivant et j'aurais dû informer directement les pilotes, ou plutôt les équipes auraient dû les informer, comme je le pensais. Au début, les pilotes ont dit non et ensuite ils ont presque tous dit que ça leur paraissait bien."

En effet, après une pluie de critiques, beaucoup de pilotes étaient finalement ressortis de la Commission de sécurité plutôt séduits, même si certains sont restés sur la réserve et le sont toujours aujourd’hui. Depuis, le mot d'ordre est l'attente afin de constater par eux-mêmes l'impact réel de ce nouveau format. Des interrogations perdurent donc, mais la Dorna continue d'affirmer le bien-fondé de cette nouveauté, qui va redynamiser l'activité du samedi selon Ezpeleta, en fédérant plus de public dans les tribunes et devant la télévision.

"Nous pensons que c'est une bonne idée. J'ai parlé avec la Formule 1 et ce qu'ils pensaient m'a paru bien. Ce qui ne me paraissait pas bien, c'était de ne faire qu'entre trois et six courses parce que les organisateurs des autres courses nous auraient demandé pourquoi eux n'avaient pas de courses sprint. C'est bien pour que plus de gens viennent le samedi", a -t-il ajouté.

Et alors que l'idée de bonus pouvant récompenser les pilotes pour compenser des contrats déjà négociés sur la base de 21 courses, et non 42, n'a pour le moment pas abouti, Carmelo Ezpeleta modère les menaces de grève que certains peuvent formuler. "On ne peut jamais dire jamais, mais j'en doute", a-t-il ainsi souligné, tout en prévenant que tout accord financier devrait se faire sans impliquer le promoteur. "C'est un problème entre les pilotes et les équipes. Je n'ai rien à voir avec l'argent que les pilotes reçoivent de la part des équipes. C'est un problème entre chaque pilote et son équipe, et c'est à eux d'y réfléchir."

Un calendrier moins contraignant envisagé ?

Reste que ce nouveau format vient s'ajouter au calendrier le plus chargé de l'Histoire du championnat. Jamais le plateau MotoGP n'avait en effet connu 21 Grands Prix, dont une période extrêmement chargée qui va s'étaler entre septembre et novembre et regrouper huit manches en dix semaines, dont sept déplacements hors d'Europe.

La principale inquiétude qui entoure les courses sprint est directement liée à ce rythme effréné, dont la Dorna a parfaitement conscience. "C'est compliqué mais il n'y avait pas d'autre solution. Le [GP du] Qatar ne peut pas avoir lieu avant en raison des travaux qui sont en train d'être réalisés sur le circuit", a expliqué Ezpeleta, évoquant la nouvelle place de la course de Losail à la fin de cette tournée outre-mer à l'automne.

Si le promoteur défend un championnat qui ne cesse de se développer et de s'exporter, avec des choix qui ont été contraints cette saison, il reconnaît également l'intensité du calendrier 2023 et révèle que des changements pourraient être apportés à l'avenir. "C’est lié à la concentration, parce qu'il y a dix [Grands Prix] en 13 semaines. Ce qu'il y a, c'est que le voyage [organisé] ainsi pollue moins car nos quatre gros-porteurs n'ont pas à revenir [en Europe]", a-t-il affirmé. Et d'ajouter : "Le calendrier est beaucoup plus fatigant et je ne crois pas que nous le referons dans les années à venir." Si les courses sprint sont destinées à rester au programme de chaque Grand Prix, cela signifierait donc que la Dorna accepterait de renoncer à son objectif de 22 manches, le nombre maximal qui figure dans son accord avec les constructeurs.

