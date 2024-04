Faisable mais improbable : le doux rêve d'un double GP F1 et MotoGP

Déjà évoquée auparavant, l'idée de voir un Grand Prix de Formule 1 et un Grand Prix de MotoGP se tenir ensemble sur un même circuit et lors d'un même week-end est régulièrement commentée ces dernières semaines. Et pour cause, le rachat annoncé du MotoGP par Liberty Media, déjà propriétaire de la F1, alimente inévitablement ce qui, pour l'heure, a tout d'un fantasme. Non pas que l'on puisse assurer que ce projet ne se concrétisera jamais, mais à court terme, rien ne laisse présager qu'il puisse devenir réalité.

Ni écartée, ni à l'ordre du jour, l'hypothèse ne "fait pas partie des plans immédiats", tout en continuant de faire parler. Et dans ce contexte très américain, qui plus est quelques jours seulement après un spectaculaire Grand Prix des Amériques à Austin en MotoGP, les yeux les plus envieux se sont tournés vers le circuit texan. Interrogé sur ce que cela impliquerait de manière plus concrète, Bobby Epstein, président du Circuit des Amériques, est partagé. Car le réalisme prime.

"Je pense qu'il y a des complications qui vont au-delà de l'évidence", prévient-il au micro d'une sélection de médias, parmi laquelle figurait Motorsport.com. "Les premières qui me viennent à l'esprit sont d'ordre physique, mais du point de vue de l'activation du sponsoring, les deux [disciplines] font venir des sponsors différents, ont des activations différentes et des constructeurs différents, ce qui ferait tout déborder. De plus, il faudrait changer beaucoup de signalétique en piste. La salle de presse serait un peu surchargée. C'est possible, mais je ne sais pas si c'est probable."

Le boss du COTA estime que les priorités du moment sont ailleurs après l'arrivée de Liberty Media, qui entend pour l'heure laisser le contrôle des opérations à la Dorna en MotoGP. Selon lui, l'essentiel est en premier lieu de faire grimper la cote de la catégorie reine des Grands Prix moto outre-Atlantique.

"Le MotoGP est venu aux États-Unis et n'a pas vraiment fait l'objet d'une attention particulière", constate-t-il. "Et une fois qu'ils sont partis, on n'en entend plus parler pendant les 51 autres semaines. C'est donc quelque chose de fantastique d'être le seul porte-drapeau du MotoGP aux États-Unis et de soutenir ce championnat pour lequel nous sommes engagés depuis 12 ans, et en lequel nous croyons vraiment."

"C'est une compétition fantastique, qui ne demande qu'à être découverte par le plus grand nombre. J'espère que nous serons l'un des plus grands bénéficiaires de ce rachat [du MotoGP par Liberty Media]. Je ne pense pas qu'ils doivent tout changer dans ce sport. Ils doivent juste s'efforcer de le mettre un peu plus en lumière, de lui donner de la visibilité. Ils ont les moyens de le faire."

Propos recueillis par Filip Cleeren