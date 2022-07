Dovizioso : Aprilia a une moto "étrange" capable de gagner le titre

Andrea Dovizioso aurait pu être un pilote Aprilia, mais il a finalement donné une autre trajectoire à sa carrière. Fin 2020, se retrouvant sans guidon après huit années chez Ducati, il avait en effet été approché par la marque de Noale afin de rouler à ses côtés en 2021. Malgré des tests privés au printemps, l'aventure n'avait pas continué, l'Italien préférant ne pas prendre part au projet en raison du rôle de pilote d'essai qu'on lui proposait alors.

C'était bien en tant que pilote à temps plein que Dovizioso souhaitait retrouver le MotoGP, et son souhait s'est exaucé à la mi-saison 2021, lorsqu'il est venu remplacer Franco Morbidelli dans l'équipe RNF, son compatriote ayant été promu dans le team officiel Yamaha suite au départ de Maverick Viñales.

Un an plus tard, Aprilia mène le championnat équipes grâce à un renouveau inspiré de la F1 ainsi qu'aux performances d'Aleix Espargaró qui a décroché cinq podiums et a également apporté une première victoire au constructeur, tandis que Maverick Viñales vient tout juste de monter sur un premier podium avec la marque. De son côté, RNF est avant-dernier au championnat équipes et Andrea Dovizioso n'est entré qu'à quatre reprises dans les points avec une 11e place comme meilleur résultat.

Forcément, l'idée que l'Italien puisse regretter son refus de rejoindre Aprilia, même en tant que pilote d'essai, s'impose de fait devant des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Mais à ses yeux, la symbiose d'Espargaró et de la RS-GP est comparable à celle qu'il a connue chez Ducati avec la Desmosedici, et est très difficile à obtenir. Face en effet à une moto qu'il avait jugée "bizarre", il doute d'avoir pu être compétitif, un scepticisme aggravé par son manque de performance avec la Yamaha cette saison.

"Aleix est impressionnant et donc il le mérite. Il a la moto totalement sous contrôle", a-t-il expliqué. "Selon moi, il la pilote très bizarrement. C'est ce que j'ai trouvé quand j'ai essayé la moto l'an dernier, elle est assez étrange mais j'avais tout de suite dit que la base était très bonne et que la moto était très compétitive. Si vous regardez comment il pilote, il n'utilise que l'arrière."

Andrea Dovizioso lors d'un essai privé avec Aprilia au printemps 2021.

"La moto a une bonne adhérence et il a parfaitement compris comment freiner, il ne commet jamais d'erreurs […] Il la freine avec l'arrière, avec de l'angle. Il a ce style d'utiliser toujours beaucoup d'angle […] et probablement que la moto fonctionne bien avec cet angle. C'est la raison pour laquelle il a un feeling particulièrement parfait avec la moto actuellement. Il est rapide en rythme, il est rapide quand il faut faire un chrono. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il fait, ce n'est pas juste attaquer et c'est tout. Et actuellement ce mix est une bombe."

Même s'il croyait au projet d'Aprilia, Dovizioso ne voyait pas comment atteindre ce "mix" pilote/moto nécessaire pour accomplir de grandes choses : "Si vous reprenez mes interviews de quand j'avais essayé l'Aprilia, j'avais dit que le projet est très bien conçu, [la moto] a beaucoup d'adhérence, une bonne puissance et que la base est très bonne. Entre une base très bonne et le fait de jouer le titre, il faut beaucoup travailler et ça dépend toujours de ce mix entre le pilote et la moto. Pour moi, Aleix est très fort actuellement parce qu'il a des caractéristiques de pilotage qui fonctionnent exactement avec la moto."

Se disant "très content" pour Aprilia, qui l'avait selon lui très bien accueilli avec une "ambiance fantastique", Dovizioso estime qu'Aleix Espargaró est un sérieux candidat au sacre mondial cette saison.

"Il peut jouer le titre parce qu'il ne commet pas d'erreurs et qu'il est toujours là. Actuellement, il a évidemment la possibilité. Chaque année le MotoGP a son histoire. Moi j'ai été compétitif avec Ducati lors des années de Marc... [rires] et désormais le MotoGP a changé, pour de nombreuses raisons : techniquement, les pneus, les pilotes. Beaucoup de choses ont changé et elles nous font courir vraiment différemment le week-end, mais c'est l'évolution de tout ce qu'on vit, y compris en MotoGP."