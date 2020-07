Dovizioso déclaré apte pour le GP d'Espagne à Jerez

C'est lors d'une chute dans une course de motocross qu'Andrea Dovizioso s'est fracturé la clavicule le 28 juin dernier, en Italie. Une blessure qui faisait craindre une éventuelle absence du pilote Ducati pour le lancement de la saison 2020 de MotoGP, prévu du 17 au 19 juillet à Jerez. Mais celui-ci a finalement été jugé apte à disputer la manche d'ouverture après avoir été examiné ce mardi par les médecins au centre médical du circuit de Jerez, où se disputent les derniers tests d'avant-saison demain.

L'Italien n'avait pas tardé à reprendre l'entraînement dans la semaine qui avait suivi le diagnostic de sa fracture, postant une vidéo de lui sur un vélo le surlendemain, ce qui avait laissé espérer qu'il puisse être au rendez-vous de la reprise de la compétition, après une pause forcée de plus de sept mois des courses à cause de la pandémie de COVID-19.

Dovizioso sera présent au guidon dès demain lors du test final avant le premier week-end de Grand Prix de l'année. Il en a reçu l'autorisation par le docteur Charte, qui s'est chargé de vérifier son état physique et ses aptitudes. C'est avec son physio Fabrizio Borra, ancien préparateur de Fernando Alonso, que Dovizioso a effectué cette remise en forme express, moins de trois semaines après son opération. Le pilote a enchaîné les programmes de rééducation et sera assisté par Borra, présent en Espagne pour les deux premières courses de la saison ce week-end et la semaine suivante.

C'est une inquiétude de moins pour Dovizioso, dont les négociations avec Ducati sont toujours au point mort pour la saison prochaine. S'il n'exclut pas une année sabbatique en 2021, le vice-Champion du monde doit normalement reprendre les discussions avec son employeur après les premiers week-ends de compétition de 2020, et une absence liée à sa blessure aurait fait traîner un peu plus des négociations qui sont déjà difficiles.

Avec German Garcia Casanova