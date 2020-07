"Aucune douleur étrange" pour Dovizioso, de retour de blessure

Avec le Grand Prix d'Espagne au programme cette semaine, Andrea Dovizioso s'apprête à reprendre la compétition, moins de trois semaines après s'être fracturé la clavicule dans une chute de motocross. Concentré sur un programme de soins visant à le remettre rapidement en condition, le pilote italien assure avoir eu confirmation mercredi, lors de son premier test au guidon de sa MotoGP, qu'il n'aurait aucun problème physique.

"Ma condition physique est très bonne. Durant les deux semaines que l'on a eues, on a vraiment travaillé à la perfection. Les gens qui m'entourent ont fait un travail parfait", explique Dovizioso, saluant ceux qui l'ont aidé à réagir au mieux après cet accident, survenu lors d'une course régionale de motocross à laquelle Ducati l'avait autorisé à participer : "Les trois personnes qui m'entourent − mon entraîneur, celui qui m'a opéré et mon physio − se connaissent très bien les uns les autres et ça m'a beaucoup aidé, car ils travaillent ensemble et connaissent tous les détails."

"Toutes les opérations sont différentes, de même que la manière dont on se fracture la clavicule", poursuit le pilote Ducati. "Je m'étais déjà cassé la clavicule d'une façon pire que celle-ci et ça avait été assez dur, mais la dernière fois, j'avais déjà fait un test en Malaisie au bout de 21 jours. Heureusement, Fabrizio Borra [son physio, ndlr] était sur la course […], il a appelé le Pr Porcellini et ils ont pu faire en sorte que je sois opéré le soir-même. Ça a fait une grande différence parce qu'ils m'ont expliqué qu'il est nettement mieux pour l'os de faire l'opération tout de suite. L'opération n'était pas trop lourde, la plaque et les six vis n'étaient pas aussi grands que l'autre fois et ça a aidé, tout comme la façon dont ils m'ont opéré."

"Un jour seulement après l'opération, j'ai pu bouger l'épaule", continue Dovizioso. "Il était important de bouger l'épaule et ne pas rester immobilisé une semaine, sinon j'aurais perdu du muscle. Là, je n'ai rien perdu, l'épaule est comme normale. J'ai beaucoup travaillé pendant trois mois à la maison et j'étais prêt, alors ces deux semaines ne m'ont pas affecté. Il y a une plaque sur l'os, il ne pose donc pas de gros problème car la plaque est vraiment solide. On m'a enlevé les points vendredi, j'ai essayé de faire du kart et tout a fonctionné comme prévu."

Après ces deux semaines de soins et de travaux adaptés, Andrea Dovizioso a repris la piste mercredi lors du test de rentrée qui réunissait tous les pilotes MotoGP. S'il n'a obtenu que le 15e temps, concentré sur la préparation de fond du Grand Prix à venir, il a bouclé 49 tours qui l'ont définitivement rassuré sur sa forme physique.

"Tout a été parfait et [mercredi] j'ai eu la confirmation, donc je suis très content d'avoir ces personnes qui m'entourent. Ça n'affectera pas le week-end", promet-il. "Je n'ai aucune douleur étrange quand je pilote. J'étais un peu curieux, parce qu'en MotoGP avec la rigidité de la moto et la puissance que l'on a, on ne sait jamais ce qu'il en sera tant que l'on n'a pas piloté la moto. Mais tout a bien fonctionné. J'ai un peu plus mal là où se trouve la cicatrice, parce que le cuir appuie à cet endroit mais pas sur la clavicule. Je suis donc très content que l'on ait confirmé cela."