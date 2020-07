Dovizioso a déjà repris l'entraînement

Pas de temps à perdre ! Andrea Dovizioso ne se sera autorisé que quelques heures de repos après avoir été opéré pour une fracture de la clavicule dimanche soir, et son entraînement a déjà repris en vue du début du championnat, fixé à dans deux semaines à Jerez. Après avoir quitté l'hôpital lundi matin, le pilote Ducati a pu entamer très rapidement des soins légers de physiothérapie. Puis, dès mardi, il a repris l'entraînement à la gym et notamment grâce à un vélo stationnaire.

"Heureusement, il a été pris en charge par de très bons médecins à l'hôpital de Modène quelques heures après l'accident et il a pu quitter l'établissement [lundi]. S'agissant d'une fracture de la clavicule, on lui a placé une plaque métallique et des vis en acier pour la fixer et il devrait aller bien d'ici dix à 15 jours", explique Paolo Ciabatti auprès du site officiel du MotoGP.

Malgré cette chute, malvenue alors que le pilote entrait dans la phase finale de sa préparation en vue du premier Grand Prix, le directeur sportif de Ducati Corse ne craint pas qu'il soit amoindri à Jerez : "Cet accident va bien sûr ralentir sa préparation, car il va faire de la physiothérapie et des choses différentes par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, mais heureusement il y a assez de temps pour qu'il récupère de ce type d'opération. On se souvient de Jorge Lorenzo chutant le jeudi, étant opéré le vendredi et étant déjà de retour en piste pour le warm-up le samedi à Assen il y a quelques années ! Les pilotes sont des êtres humains particuliers et, heureusement, ce type d'opération guérit assez vite quand la fracture n'est pas trop mauvaise. Nous sommes donc confiants, et il l'est également, quant au fait qu'il ira parfaitement bien pour la première course du championnat 2020."

Le risque est présent à chaque entraînement

Comme les autres responsables de l'équipe, Paolo Ciabatti ne remet pas en cause la permission spéciale qui avait été accordée à Andrea Dovizioso pour participer à cette course du championnat régional d'Émilie-Romagne de motocross, dimanche, en dépit de sa conclusion malheureuse lorsque le pilote a été victime d'un highside à l'atterrissage d'un saut, piégé par une surface glissante.

"Nous avons donné à Andrea la permission exceptionnelle de participer à une course locale, car il nous a dit que la préparation pour la course le mettait dans le bon état d'esprit pour le début du championnat", explique-t-il. "Il a demandé la permission, car les contrats des pilotes n'autorisent pas la compétition dans des sports 'dangereux', et le motocross est considéré comme étant quelque chose qu'ils ne sont pas autorisés à faire, sauf en cas de permission spéciale de la part du constructeur. Dans ce cas-ci, compte tenu de ce qui s'est passé avec la pandémie et du fait que tous les pilotes ont arrêté leur activité pendant plusieurs mois, nous avons décidé que nous allions laisser Andrea le faire. L'entraînement, ce n'est pas la même chose que l'adrénaline que l'on a quand on se prépare pour une course."

"Nous savions qu'il y avait un risque, mais Andrea et Danilo s'entraînent pratiquement tous les jours en motocross, alors ce sont des choses qui peuvent arriver", souligne le responsable italien. "Certaines personnes pensent peut-être que nous avons fait une erreur, mais en tout cas nous l'avons fait et il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui est bon cependant, c'est que cela ne met pas en danger sa présence sur la première course MotoGP de 2020 et je pense qu'il sera complètement guéri et prêt à 100%."