Andrea Dovizioso : "Je veux courir, mais je n'ai pas de plan B"

Andrea Dovizioso avait prévenu : il ne faudrait plus attendre très longtemps avant de savoir ce qu'il adviendrait de son union avec Ducati. Et nous avons été fixés ce samedi, lorsque son manager s'est chargé d'annoncer à Ducati, puis publiquement, que le pilote italien ne souhaitait pas prolonger son contrat au-delà de son échéance fin 2020.

Après des mois de tergiversations et de discussions qui semblaient l'avoir alerté, le vice-Champion du monde a donc fait le choix de ne pas entrer dans des négociations concrètes avec l'équipe qui est la sienne depuis huit saisons. Au fil des commentaires, ce qui est présenté comme sa décision personnelle semble apparaître comme un choix contraint, même si le principal intéressé s'est refusé aujourd'hui à entrer dans les détails afin, dit-il, de préserver la sérénité de son stand pour la suite du championnat.

Le vice-Champion du monde a tout de même pris le temps de répondre ce soir à la presse, évoquant son état d'esprit et avouant du bout des lèvres sa déception de voir se terminer une aventure qui aura duré huit ans.

Peux-tu expliquer quel raisonnement t'a mené à prendre cette décision ?

Il est normal d'avoir beaucoup de questions. Je suis un peu déçu, mais ça n'est pas le bon moment pour parler de cela en détail. La seule chose que je peux dire est qu'il valait mieux prendre cette décision maintenant et me concentrer sur la course, au lieu d'attendre encore plusieurs courses. On est en Autriche, sur une bonne piste pour nous, on a montré une très bonne vitesse aujourd'hui et hier, alors on veut rapporter le maximum de ces deux courses. C'était la bonne décision pour nous, le bon moment pour la prendre et c'est tout. Comme vous le savez, dans cette situation, pour être détendu au sein de l'équipe et vraiment concentré sur le championnat, ça n'est pas le moment de répondre à beaucoup de questions et de parler des détails quant à ce qui s'est passé cette saison.

Et maintenant ? As-tu une équipe pour l'année prochaine ?

Maintenant, ce que j'ai en tête c'est la course. Je veux courir. Mais en ce moment je n'ai pas de plan B. Il ne s'agissait pas d'attendre d'avoir un plan B. Cette décision est liée à la situation qu'il y a chez Ducati. Il valait mieux prendre la décision maintenant et être concentré sur la course. Je n'ai pas de plan B, mais on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses en sports mécaniques. La réalité est qu'en ce moment il n'existe pas vraiment de place, mais on verra. Pour le moment, on est concentré sur la course.

Casey Stoner a dit que Ducati doit réaliser que c'est le pilote qui fait le résultat, pas la soufflerie. Es-tu du même avis ?

Je suis désolé, vraiment, je ne peux pas répondre au sujet de ces détails. Je ne veux pas créer de problèmes, je veux rester dans la meilleure situation au sein de l'équipe, car c'est lié aux résultats que l'on peut obtenir pendant le week-end. Ce n'est pas le moment de parler de tous ces détails. Malheureusement, j'aimerais pouvoir répondre à tous les médias, mais vous pouvez comprendre que ce n'est pas le moment pour en parler. On a pris cette décision assez tôt pour être concentrés sur la course et parler de détails n'est pas la meilleure chose à faire et ce n'est pas le moment.

Hier tu disais que c'est Gigi Dall'Igna qui prenait les décisions, mais finalement c'est toi qui as pris celle-ci. L'as-tu prise parce que tu ne pouvais pas imaginer ton avenir avec eux, en ayant compris qu'ils avaient en réalité fait leur choix ?

Ils ne m'ont pas vraiment parlé en détail, alors je ne sais pas. Mais notre décision est liée à ce qu'on peut voir et tout le monde prend la meilleure décision pour lui-même. C'est tout.

T'es-tu senti assez soutenu chez Ducati ?

Je dois malheureusement répondre de la même façon : ce n'est pas le moment d'en parler. Je ne veux pas créer de tensions chez Ducati car on est concentrés sur la course. On est en 2020 et dans une bonne situation aujourd'hui, sur cette piste. Il faut vraiment qu'on se concentre là-dessus pour ramener le maximum. Je suis désolé, mais ça n'est pas le moment.

À quel point penses-tu que cela affectera tes chances d'être champion cette année ?

Pour cette saison, je pense que ça ne sera pas un problème, et ce sera peut-être même encore mieux car on sera juste concentrés sur la course ! On n'aura pas à faire attention à nos relations ou à quelque chose comme ça, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons pris cette décision maintenant. Quand on doit prendre cette décision, il ne s'agit pas de se dire qu'on va le faire tel jour, c'est comme quand on est avec une fille ! [rires] Ça fait huit ans qu'on est ensemble, il s'est passé beaucoup de choses, du positif et du négatif, et il arrive un moment où on prend une décision.

S'est-il passé quelque chose entre jeudi et aujourd'hui ?

Pour la décision finale, oui, mais avant d'en arriver à cette décision finale il y a beaucoup de travail.

Pourrait-il y avoir un retour en arrière entre Ducati et toi si tu gagnais le titre ?

Je ne pense pas. Si ça devait arriver, ce serait sympa ! [rires] Tout est possible, bien sûr, mais revenir en arrière, non.

Ton manager a évoqué ton besoin de te libérer l'esprit pour te concentrer sur la course. Ressens-tu déjà un bénéfice ou bien est-ce trop tôt pour le dire ?

Cela aide sur ce point, bien sûr. Car quand on pense à comment être rapide et qu'en plus il faut prendre une décision au sujet de l'avenir, [qu'il y a] les relations avec les ingénieurs, avec la direction, on ne le vit pas parfaitement bien quand la vitesse est celle que l'on a eue sur les trois premières manches. Clairement, maintenant je suis juste concentré sur la course. On est des humains et il vaut toujours mieux n'être concentré que sur une chose. J'ai beaucoup d'expérience et j'ai beaucoup travaillé dans une situation comme celle-ci et j'ai montré par le passé que j'arrivais à bien gérer cela mais tout peut affecter tout le monde, c'est certain.