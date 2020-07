Guidotti : "Quelque chose ne va pas" entre Dovizioso et Ducati

À l'aube d'une saison retardée en MotoGP, la longue saga de la prolongation de contrat entre Ducati et Andrea Dovizioso reste toujours en suspens car les discussions ont calé autour de l'argument financier, et il n'est pas prévu qu'elles reprennent avant que plusieurs manches n'aient été disputées cette saison. Le manager de Dovizioso, Simone Battistella, a récemment évoqué la possibilité d'une année sabbatique pour son pilote s'il ne recevait pas d'offre satisfaisante. Pour Francesco Guidotti, cette situation révèle un problème entre Dovizioso et Ducati, dont l'alliance entre dans sa huitième année.

"Si après sept ou huit ans ensemble, ils ont besoin d'attendre que la saison débute et que quelques courses soient disputées, il est clair que quelque chose ne va pas", a déclaré le manager de Pramac à Sky Italia. "Quand un couple n'éprouve plus d'amour, il y a presque toujours une responsabilité des deux côtés. Un manque de communication et de clarification des choses mène souvent à ce genre de situations. Ceci dit, j'espère toujours un accord entre les deux."

Lire aussi : Dovizioso n'exclut pas une année sabbatique en 2021

Interrogé sur la possibilité pour Dovizioso de prendre une année sabbatique, Guidotti juge qu'il s'agirait d'un pari osé : "Je pense que c'est risqué, même en sachant que l'Histoire laisse penser que des offres effectuées pendant [que se déroulent] des compétitions sont parfois plus intéressantes que les contrats proposés en début de saison."

Un des pilotes actuels de Pramac, Jack Miller, sera promu dans l'équipe factory de Ducati l'année prochaine et y remplacera Danilo Petrucci, qui rejoindra KTM et Tech3. Francesco Bagnaia devrait rester chez Pramac en 2021 aux côtés de la nouvelle recrue de l'équipe, Jorge Martín, mais Guidotti veut tout de même voir Bagnaia effectuer un bon début de saison pour assurer sa place dans l'équipe. "Pour Pecco, et aussi pour nous, cette saison est un challenge. Sa reconduction est presque certaine, mais elle n'est pas faite. Nous aimons l'idée de lui mettre la pression, d'une bonne manière. Pour cette raison, nous espérons le meilleur début de saison possible."